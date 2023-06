No vas a creer cómo inició la historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky

Rihanna y A$AP Rocky son una de las parejas más queridas de la industria del espectáculo. Por esta razón, hoy hacemos un recorrido hacia el pasado y echamos un vistazo a su historia de amor, cuándo se conocieron, los rumores que generaron y cómo llegaron a convertirse en una familia, pues actualmente la artista se encuentra en una etapa muy avanzada de su segundo embarazo.

La intérprete de 'Where Have You Been' y el rapero se cruzaron por primera vez en el mundo de la música. Al comienzo formaron una muy buena relación de amistad, hasta que finalmente se transformó en algo más. Al parecer, la pareja fue vinculada por primera vez en los MTV Video Music Awards en 2012. Los cantantes se presentaron en vivo para interpretar el remix de la canción de Rihanna, 'Cockiness (Love It)' y causaron furor, luego de que el rapero agarró el trasero de la artista y le diera un beso en la mejilla.

Después, el segundo encuentro de los músicos que fue documentado por las cámaras ocurrió en 2013. En ese momento, A$AP Rocky se encargó de ser el telonero de la gira de Rihanna que tuvo el nombre de 'Diamonds World Tour'. Una serie de conciertos en Norteamérica, Oceanía. Europa, Asia y África. Obviamente, el hecho de viajar y trabajar juntos acercó a las celebridades.

Al tiempo, Rihanna protagonizó el videoclip 'Fashion Killa' del primer disco de Rocky 'Long. Live. A$AP'. Durante el clip, la cantante se puso en la piel del interés amoroso de él, así que pudimos ver diversas escenas donde los artistas disfrutaban el tiempo juntos, paseos, miradas furtivas e incluso abrazos. Como era de esperar, el video llamó la atención de la prensa y los fanáticos de los cantantes.

Durante una entrevista con 106 & Park, le preguntaron al rapero por qué razón aparecía Rihanna en el video, por lo que respondió: "A mis ojos, ella es una asesina de la moda. Respeto su jogginess. Respeto su sentido de la moda". Asimismo añadió: "La química era simplemente orgánica. Éramos geniales, nos relajábamos, era lo que sea. Estábamos desvanecidos. Nos estábamos divirtiendo".

Hace un tiempo atrás, Rihanna y A$AP Rocky posaron juntos para Vogue.

A pesar de esto, para ese entonces A$AP estaba en una relación con Chanel Iman. Después de un tiempo, el rapero terminó con su pareja, pero Rihanna tenía sus propios romances. En junio de 2018, los músicos presenciaron juntos el Paris Fashion Week. Luego, un año después posaron en la alfombra de los British Fashion Awards y la artista agradeció a Rocky por su apoyo.

Si bien, no se sabe el momento justo cuando dejaron de ser amigos y pasaron a ser novios, se conoce que en 2020 la revista People confirmó que estaban saliendo. Hoy en día ya no tienen miedo de mostrar su amor en público, e incluso han formado una gran familia. Tienen un hijo juntos y esperan la llegada del segundo, que se estima será en las próximas semanas.