Gracias a la astrología sabemos cuáles son los signos más crueles. Ser cruel no significa que vayamos a secuestrar dálmatas y despellejarlos para hacer un tapado como cierta villana de Disney, pero lo que sucede muchas veces es que las personas no tienen mucho tacto para decir las cosas o no temen "pasar por arriba" de otras para conseguir lo que quieren.

Las personas nacidas bajo este signo no son "malas" por naturaleza pero sí muy rudas a la hora de hablar con los demás. Carecen de empatía ya que no se dan cuenta de lo mucho que pueden lastimar al prójimo con determinadas acciones. Además, estos signos son muy independientes, por lo que los demás se pueden sentir ignorados. Estos son los signos del zodíaco que se destacan por su crueldad.

Piscis: estas personas tienen un carácter muy fuerte y siempre dirán la verdad, sin importar si hace sentir mal a su interlocutor. Entonces como para ellos, la verdad está por encima de todo, las personas los considerarán crueles. Es posible que sus impulsos los traicionen y lo único que quieran hacer es dañar, pero ese impulso se les pasa rápido. Aunque su intención no sea herir, sus palabras pueden lastimar mucho.

Escorpio: Los nacidos bajo este signo son personas súper vengativas, por lo que son sumamente crueles y esto se da principalmente cuando terminan una relación con su pareja. Por su parte, cuando están pasando por ese momento se convierten en seres calculadores y fríos por lo que el rencor y los malas intenciones pueden llegar hasta el final sin medir las consecuencias de sus acciones.

Cáncer: son personas que tienen grandes cualidades en su vida pero tienen una en particular que los hace ser bastante crueles y esto principalmente se da por que son sumamente impulsivos y directos, sin medir muchas veces lo que pueden provocar en los demás. Es por ello que en varias ocasiones suelen decir cosas que lastiman profundamente al otro, su rabia no tiene límites.