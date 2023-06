El día que Ben Affleck fue duramente criticado por los dichos sobre su matrimonio con Jennifer Garner

Ben Affleck, uno de los actores y productores más reconocidos de Hollywood, tuvo una difícil separación de Jennifer Garner. Juntos tienen tres hijos y pasaron más de diez años casados, por lo que tardaron bastante en concretar el divorcio. Encima, el artista nacido en Berkeley confesó estar arrepentido de haberse separado de Garner.

En una entrevista, el protagonista de Batman en algunas películas del universo de DC acusó a la protagonista de Si tuviera 30 de provocarle su adicción al alcoholismo:

"Es parte de por qué empecé a beber... Porque estaba atrapado. Pensaba 'No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, qué hago?' Lo que hice fue tomar una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, lo cual no fue la solución".

Jennifer Garner y Ben Affleck discutiendo.

Ben Affleck se arrepintió de sus dichos acerca de Jennifer Garner

El actor de 50 años confesó que, al final de la entrevista en la que acusó a su expareja de provocarle alcoholismo, pensó: "Guau, debería hacer más cosas honestas, exploratorias, de autoevaluación". Además, informó que sus dichos no eran exactamente como habían aparecido en Internet:

"Empecé a ver que todo esto estaba surgiendo en Twitter... Y lo investigué un poco y vi que uno de esos sitios de internet había hecho esto del ciberanzuelo. Miré el artículo y habían literalmente tomado la conversación que yo había tenido por dos horas y habían hecho parecer que yo había dicho exactamente lo opuesto a lo que había dicho".

El protagonista de The company men y The way back se casó el 17 de julio del 2022 con la famosa artista Jennifer López, luego de haber sido pareja entre 2002 y 2004 y haber vuelto a salir en 2021.

Jennifer Garner y Ben Affleck discutiendo nuevamente.

Jennifer Garner llevó a los hijos de Jennifer López a un parque de diversiones

En las últimas horas se conocieron imágenes de Jennifer Garner paseando junto a uno de los hijos de la actual pareja del actor, Jennifer López. Se trata de Emme, la melliza de 15 años que la cantante neoyorquina tuvo junto a Marc Anthony.

Debido a la excelente relación que tienen Emme Anthony y Garner, fueron las dos a Disneyland junto a Seraphina Affleck, una hija de 14 años que sí es de Garner junto a Ben Affleck, y algunos amigos de Seraphina.