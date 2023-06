Fuerte interna en la familia Cyrus

Luego de 30 años, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus decidieron separarse y caminar cada uno por su lado, y si bien al principio sus hijos: Miley Cyrus, Noah, Brandy, Trace y Brandson aprendieron a lidiar con ello... tiempo después la relación familiar quedó en el olvido luego de qué el padre de las artistas decidiera rearmar y recomenzar su vida con la cantante, Fire Rose. En las últimas horas una foto posteada por el propio Ray vía Instagram habría originado una fuerte grieta.

Fuente: Imagen @billyraycyrus

La foto de la discordia.

"Felicidades @noahcyrus por tu compromiso! ¡Te deseo a ti y a @pinkusss mucho amor y felicidad", reza la descripción qué puso Billy Ray Cyrus y qué lo acompaño con una postal familiar en la qué aparecían Fire, su mujer, Noah al costado, el hijo de Stella y Braison y Stella Cyrus (esposa de Braison Cyrus) todo parecía ser una dulce postal aunque no terminó de esa manera.

La reacción de Miley Cyrus y una catarata de unfollow

Luego se haber visto a su hermana y a la cuñada en aquella foto dónde sonríen publicamente abrazados no solo a Billy si no cercanas a Fire, Miley tomó la decisión de empezar a dejar de seguir vía Instagram a Stella, pero ello no es todo si no qué la acción fue mutua.

Fuente: Imagen - Instagram

elecciones de vida.

La previa

Días anteriores a qué saliera a la luz la foto, Noah compartió un emotivo posteo en su feed de Instagram a corazón abierto y dirigiendose a su futuro marido, apodado 'Pinkus'.

Fuente: Imagen @noahcyrus

Amor latente.

"El mejor momento de toda mi vida fue decir "sí" a pasar el resto de la nuestra juntos. Este último mes de ser tu prometido y estar en nuestro propio pequeño mundo de solo nosotros dos ha sido tan perfecto y desearía no poder irme esta vez. Nunca pensé que conocería a un hombre como tú o alguien tan desinteresado y lleno de tanto amor para dar. Eres el ser humano mental menos juzgado que he conocido. la persona más talentosa, la más leal, la más amable. Nunca me he sentido más amada o enamorada", comenzó diciendo en medio de un extenso carrousel de fotografías en los qué plasma varios viajes que han hecho juntos.

"Ahora conozco el sentimiento de no ser suficiente para siempre. Estoy tan emocionada de pasar esta vida contigo, nuestra vida hasta ahora es una vida que nunca pensé que merecía o viviría. Nunca pensé que estaría deseando vivir tanto como espero vivir contigo. Estoy tan agradecido por ti. No sé cómo tuve tanta suerte... Te diría "sí" todos los días por el resto de mi vida. Te quiero Pinks. Te quiero, te quiero, te quiero", cerró con palabras de un profundo sentir.

Chari.