¿Es Gerard Piqué? Shakira confesó por qué se encuentra rodeada de ratas en el video de 'Copa Vacía'

En enero pasado, los internautas ya hablaban de una posible colaboración entre Shakira y Manuel Turizo, puesto que se había filtrado en las redes sociales una imagen de la cantante colombiana vestida de sirena, lo que se pensaba que sería la caracterización para el videoclip. Y, como si fuera poco, ya se sabía que el nombre de la canción sería ‘Copa Vacía’, gracias a las filtraciones. Sin embargo, por meses, ninguno de los artistas confirmó ni negó un trabajo en conjunto.

Fue recién el 9 de junio que Shakira compartió una fotografía promocionando el lanzamiento de esa canción, caracterizada como una sirena con cabellera rosa y una extensa cola de color turquesa. Por su parte, Manuel Turizo subió esa imagen a las historias de Instagram, confirmando así que algo tenía que ver con la canción. Una semana más tarde, los colombianos anunciaron el estreno para este jueves 29 de junio, causando furor en las redes.

SHAKIRA SE LUCE COMO UNA SIRENA EN EL VIDEOCLIP DE SU NUEVA CANCIÓN. FOTO: INSTAGRAM @SHAKIRA

Finalmente, en la noche del jueves, salió a la luz el esperado videoclip de ‘Copa Vacía’, consiguiendo posicionarse entre las tendencias internacionales y con casi 4 millones de visualizaciones hasta el momento. Al ver el clip, los internautas notaron algunos detalles que, inmediatamente, relacionaron con la vida personal de Shakira.

Pues, todo el mundo sabe que la cantante está resurgiendo después de haberse separado de Gerard Piqué, el padre de sus hijos, Sasha y Milan. Esto se puede ver como una metáfora en el video, cuando la sirena deja su vida en el mar por un amor y termina tirada y rodeada de ratas, lo que, para algunos, es una representación de lo que vivió con el exfutbolista.

Shakira les envió audios a sus fans con los detalles del videoclip

Como si fuera poco, la propia intérprete de ‘Te felicito’ se sumó a la tendencia de crear un canal de difusión en Instagram, también conocido como “broadcast channel” en inglés, para compartir lo que quiso mostrar en el videoclip de ‘Copa Vacía’, revelando detalles que nadie esperaba.

LA CANTANTE LE ENVIÓ AUDIOS A SUS FANÁTICOS EN UN CHAT DE INSTAGRAM. FOTO: CAPURA INSTAGRAM @SHAKIRA

“Hola a todos. Estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel. Me encanta poder comunicarme directamente con ustedes. Y lo primero que les cuento para los que aun no lo saben es que hoy sale mi nuevo video ‘Copa Vacía’, con Manuel Turizo. Y, en el video, soy una sirena. Bueno, últimamente ando tanto en el agua que creo en cualquier momento me salen escamas. Lo mejor de realizar videos es poder convertir en realidad ciertas fantasías y esta era definitivamente una de ellas”, confesó Shakira haciendo alusión a las horas que pasa surfeando en el mar.

LA RATA QUE PASA CERCA DE SHAKIRA EN EL CLIP DE 'COPA VACÍA'. FOTO: CAPTURA VIDEO

“Además, yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa mi vida porque, muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma. Esta sirena, en el video, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y, finalmente, regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, reveló la cantante entre risas para luego agradecerle a sus fanáticos y a Manuel Turizo por la colaboración.