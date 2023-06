Así es 'Chueco' la nueva serie latina de Disney+ que critican por ser la copia de 'Alf'

El jueves 29 de junio salió a la luz el trailer de la nueva producción de Disney+, C.H.U.E.C.O. Se trata de una sitcom apta para todo público que llegará a la plataforma de streaming el próximo 14 de julio. La serie cuenta con el protagónico de Darío Barassi, Consuelo Duval y la voz de Agustín “Soy Rada” Aristarán para el personaje principal.

La historia de la serie gira en torno a la vida de Juan Gustozzi (Barassi), un profesor de música que lleva una vida familiar tranquila en México. El hombre convive con sus tres hijos, Delfina, Martín y Vicente, y Amanda (Duval), la ama de llaves de la casa. Su vida dará un giro inesperado el día que una abogada le anuncia que es el único heredero de una gran fortuna. Sin embargo, debe cumplir una condición para poder obtener esa herencia: cuidar a Chueco, un chimpancé adulto muy peculiar.

Mira el video

Por lo que se puede ver en el avance, en un principio, los miembros de la familia deseaban tener una mascota. Pero Chueco llegó para poner de cabeza a todos y sorprenderlos con su capacidad para hablar. De esta forma, se desatará un caos en el hogar que fusiona las costumbres mexicanas y argentinas, a lo largo de 13 episodios que se podrán ver en Disney+.

La polémica tras el lanzamiento de “C.H.U.E.C.O.”

A pesar de que el trailer de “C.H.U.E.C.O” lleva tan sólo algunas horas en las redes sociales de la plataforma de streaming, ha recibido miles de críticas hasta el momento. Pues, muchos internautas aseguran que se trata de una especie de copia de “ALF”, la exitosa sitcom que se estrenó en 1986 y presentaba la historia de un extraterrestre conviviendo con una familia tipo de los Estados Unidos.

ASI ES CHUECO, EL ANIMAL QUE LLEGA A LA VIDA DE LOS GUSTOZZI EN LA SITCOM. FOTO: DISNEY

Con tan sólo ver el trailer, cientos de usuarios de Instagram y Twitter hicieron críticas como las siguientes: “No me arrepiento de haber cancelado mi suscripción de Disney+, creo que fue la mejor decisión”; “Cero interesante, actuaciones malas y chistes básicos. Que desperdicio tan enorme de recursos”; “Volvió Alf en forma de mono?”; “Estuve medio trailer esperando que aparezca Suar y la serie se llame ‘mi mujer- algo’”; “Que mal le sentaron los años a Alf, che. Terminó haciendo esta serie para juntar los últimos años de aporte”; “Parece algo filmado en el 2005, desde la puesta, hasta los diálogos, pasando por la estética”; “Estoy gritando como todos ellos”; “Esto es real? Que es ese peluche tan feo comprado en una feria??”; “Hace 30 años se hacía alf y eran mucho mejores los efectos que tenía”.

No obstante, las críticas negativas no fueron las únicas; pues, algunos seguidores de Disney defendieron la producción de Non Stop de la siguiente manera: “Súper! se ve que va a estar muy divertida!”; “Es para niños. Dibu fue un éxito y era inverosímil”; “Me gustó saber que chueco es @Soy_Rada. Todo se pone piola cuando está su toque. Si, suena a Alf, pero ficciones familiares Argentinas no abundan. Así que banco igual! No nos vamos a escupir el asado entre nosotros hermanos! Bajemos el hate!”.