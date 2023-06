¡Qué incómodo! Estas son las celebridades que tienen el mismo ex

La industria del espectáculo esta repleta de famosos, cantantes, actores, modelos y empresarios. Resulta muy común ver las grandes amistades que surgen en Hollywood, pero en algunas ocasiones las cosas llegan a algo más y las celebridades terminan formando una pareja. Sin embargo, a veces rompen la relación y cada uno sigue su camino, probando suerte con otros pretendientes. Por esta razón, se ha dado la casualidad de que algunos famosos amigos terminan compartiendo a la misma expareja.

Ha sucedido que varias mujeres han coincidido y terminaron compartiendo al mismo hombre y de lo contrario, algunos hombres compartieron a una mujer. Como dice el refrán 'Dios los cría y el viento los amontona", por diversas circunstancias y por las casualidades de la vida, las personas terminan unidas. A continuación, te dejamos una lista con las celebridades que tienen un ex en común.

Harry Styles y Kendall Jenner se cruzaron en una MET Gala. Foto de Getty Images.

Kendall Jenner y Taylor Swift salieron con Harry Styles. Al parecer, Jenner y Styles tuvieron una relación entre 2013 y 2016. Si bien, nunca lo confirmaron en público, en muchas oportunidades fueron capturados por los paparazzis e incluso llegaron juntos a eventos importantes. Por esta razón, hubo una infinidad de especulaciones sobre el supuesto romance.

Taylor Swift y Harry Styles fueron una de las parejas más populares en su momento. Imagen de CordonPress.

Antes de este vínculo, el ex One Direction salió unos meses con Taylor Swift. El británico y la estadounidense comenzaron una fugaz relación a finales de 2012 y acapararon la atención de todos los medios, sin embargo concluyeron el vínculo. Luego de la separación, Swift escribió un par de canciones, así que los fans creen que se inspiró en el artista para escribir la letra de 'Style' y 'Out of the Woods'.

Joe Jonas y Gigi Hadid posaban juntos durante los eventos. Foto de Getty Images.

Joe Jonas y Zayn Malik salieron con la super modelo Gigi Hadid. Al parecer el cantante de 'Jonas Brothers' salió con la hermana de Bella Hadid en 2015. Las celebridades posaron en la alfombra roja en varios eventos sociales y fueron vistos en diversas ocasiones paseando juntos. Sin embargo, llegó la ruptura y cada uno rehizo su vida. En este sentido, Gigi Hadid comenzó a salir con Zayn Malik.

Zayn Malik y Gigi Hadid estuvieron juntos durante varios años, fruto de su relación tienen a Khai. Foto de Getty Images

La modelo que desfiló para 'Victoria Secret' tuvo una relación intermitente con Zayn Malik durante varios años. Pasaron por periodos buenos y malos, reconciliaciones y rupturas e incluso tuvieron una hija, Khai Hadid Malik. Hace un tiempo dejaron de ser pareja, sin embargo comparten la crianza de la menor de edad.