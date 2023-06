Este es el asombroso grado de estudios de Gal Gadot

Gal Gadot Varsano es una de las actrices más famosas de Hollywood. Habiendo ganado Miss Israel con tan solo 18 años, se hizo muy conocida a nivel nacional. Luego, sus papeles en Rápidos y Furiosos y en La Mujer Maravilla la catapultaron a la fama mundial, entrando incluso a rankings muy importantes y ganando premios.

Hay que destacar que la productora y actriz nació en Petaj Tikva, una ciudad del distrito central de Israel. Terminó su educación secundaria en la Begin High School de Rosh Ha´ayin donde jugaba al baloncesto (mide 1,78 mts.). Luego, tuvo algunos trabajos "básicos" como niñera y empleada de Burger King.

Gal Gadot tiene un imponente historial de entrenamiento militar en su haber.

A los 18 años, debido a su triunfo en Miss Israel 2004, participó representando a su país en Miss Universo aunque no logró llegar a la final, ganó la australiana Jennifer Hawkins.

Este es el grado de estudios de Gal Gadot

Luego de ese suceso en las pasarelas, Gal Gadot realizó a sus 20 los dos años de servicio militar obligatorio que se imponen en el país de Medio Oriente. Sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel y fue entrenadora de combate. Al terminar el entrenamiento militar, la protagonista de Wonder Woman estudió relaciones internacionales y derecho en la Universidad IDC Herzliya, en la ciudad israelí de Herzliya.

Su comienzo en la actuación fue en la película Bubot cuando tenía 22 años, y luego de aparecer en series de televisión como Entourage y The Beautiful Life, y de posar en algunas revistas, tuvo su entrada a Hollywood personificando a Gisele Yashar en la saga Rápidos y Furiosos.

Gal Gadot es una de las actrices más famosas del momento.

Otra de las oportunidades de oro para la israelí fue cuando se pudo lucir como protagonista de Wonder Woman. Primero la personificó en 2016 en la película Batman vs Superman: Dawn of Justice, luego tuvo su propio largometraje y también participó de Liga de la Justicia, ambas en 2017. Además, apareció en otras cuatro películas bajo el papel de la superheroína.

Todas sus actuaciones le valieron importantes premios, como mejor actriz para Teen Choice Awards, Saturn Awards y Jupiter Awards, y como mejor heroína para MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time.