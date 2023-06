Mantén la respiración antes de ver a Denise Rosenthal presumiendo sus curvas

Denise Rosenthal ha estado en el foco de atención en los últimos días porque lanzó 'Sugar Mami', una colaboración junto a Danna Paola. Obviamente, las artistas dieron que hablar e incluso demostraron al público que son un éxito para el pop urbano. Recientemente, la cantante chilena volvió a robar todas las miradas luego de publicar una serie de fotos en sus redes sociales.

La artista comenzó su carrera en el mundo de la actuación en la televisión chilena, ya que participó de varias series y telenovelas como 'Amango' y 'El blog de la Feña'. Sin embargo, su desempeño en la música fue lo que la llevó a convertirse en una figura popular y tener mayor alcance. Por otro lado, Denise ha probado en el mundo del modelaje y las campañas publicitarias, así que ha ganado adeptos en todos los ámbitos.

Hace unas horas atrás, Rosenthal publicó un carrete de imágenes en Instagram presumiendo su figura perfecta. Una sesión de fotos con un estilismo colorido y arriesgado, pues lució una falda entallada al cuerpo con una abertura en la parte superior de la pierna y lo combinó con un top sin mangas estampado. Además, agregó un abrigo de transparencias en color azul con unos zapatos de tacón cerrados.

Denise Rosenthal se anima a llevar looks jugados y repletos de colores. Imagen de Instagram @deniserosenthal.

Para complementar el look sumó unos aretes en forma de mariposa en color verde y un maquillaje extravagante usando colores vibrantes. Un sombreado difuminado en rosa, con mucho colorete y los labios en un tono nude. Para no quitarle atención al make up, se recogió el cabello en un moño bien estirado. Un look arriesgado combinando colores y estampas diferentes, fiel a su estilo.

Denise Rosenthal ha estado en la Ciudad de México preparando varios proyectos laborales. Imagen de Instagram @deniserosenthal.

En el pie del posteo hizo un guiño a u última canción con Danna Paola y escribió: "Una Sugar Mami dueña de si misma en el DF jiji. Se vienen cositas. Qué cuentan?". La letra del hit de las artistas habla sobre la libertad, la independencia y el empoderamiento femenino. Aparentemente Denise levanta la bandera del feminismo cada vez que se presenta la oportunidad.