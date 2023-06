La nueva serie que arrasa en Netflix le da la bienvenida a Kim Cattrall

Hace unos días atrás Netflix estrenó 'Glamorous' una serie que habla sobre la aceptación personal, la diversidad, el maquillaje y la moda. Este nuevo proyecto representa el regreso de Kim Cattrall, la exitosa actriz reconocida por interpretar el personaje de Samantha Jones en 'Sex and the City'. La producción ha debutado oportunamente en el Mes del Orgullo y desarrolla el fascinante mundo de los influencers y el make up, dos terrenos muy populares en los últimos años, pero que no habían sido explotados por la ficción.

De acuerdo a la sinopsis oficial, "Marco Mejía (Miss Benny) tiene 22 años y vive con su madre. Es contratado en una empresa de maquillaje famosa, que inicia una campaña por el Orgullo LGBT bajo la dirección de Madolyn Addison (Kim Cattrall)". Según los adelantos, el protagonista es un joven queer que no está conforme con su género y se encuentra estancado en la existencia, hasta que por fin consigue un empleo que lo alucina.

Miss Benny y Kim Cattrall forman parte del elenco protagónico de 'Glamorous'. Imagen de Netflix.

El hecho de encontrar su primera oportunidad en el mundo laboral, pone de cabeza su realidad y lo hace reflexionar sobre las cosas que desea para su vida. Asimismo, durante la nueva experiencia se pone a descubrir destellos de su auténtica y llamativa personalidad. Por otro lado, su nuevo puesto en la empresa de Madolyn, las relaciones sociales y las vivencias por las que atraviesa, le ayudan a averiguar qué significa ser queer.

La serie de Netflix marca el regreso de Kim Cattrall a la pantalla chica. Si bien, muchos la recuerdan por su participación en 'Sex and the City', la actriz ha interpretado muchísimos personajes a lo largo de su carrera, así que ha demostrado versatilidad en los diversos géneros. Del 2014 al 2016 formó parte del elenco de 'Sensitive Skin', una comedia de drama de una pareja que decide comenzar su vida de nuevo. Luego, la actriz se sumó a la segunda y tercera temporada de la serie sueca 'Modus', donde se encargó de interpretar a la primera ministra estadounidense. Finalmente en 2020 fue parte de 'Filthy Rich', una ficción sobre una adinerada y disfuncional familia.

Kim Cattrall en 'Sensitive Skin', una serie canadiense. Imagen de IMDb.

El regreso de Cattrall ha llamado la atención de muchos, pues todos se mantienen expectantes y esperan ver su talento en la actuación en este nuevo papel. En la nueva serie, la actriz se pone en la piel de Madolyn Addison una supermodelo que ha lanzado su línea de productos de maquillaje bajo el nombre de Glamorous. La producción se encuentra disponible en Netflix.