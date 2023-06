Jennifer Lopez deslumbra con su imponente belleza y se roba todas las miradas

Jennifer Lopez es una de las artistas más queridas en el mundo del espectáculo y esto se debe a que ha construido una gran carrera a lo largo de los años. La protagonista de 'The Mother' ha logrado ser un éxito en la industria del entretenimiento porque tiene un talento inigualable, una gran versatilidad para moverse por los diferentes géneros, ha trabajado duro durante muchos años y además logra conectar con el público de manera increíble. Recientemente, la cantante publicó una gran noticia sobre uno de sus próximos proyectos.

A fines del 2022, la diva del Bronx anunció que estaba trabajando en un nuevo disco, 'This Is Me... Now', un álbum que le hace un guiño a uno de sus éxitos del pasado 'This Is Me Then'. A lo largo de los meses, Jenn fue revelando pistas del próximo lanzamiento e incluso participó en entrevistas donde confesó la historia detrás de esta pieza musical. El día de ayer, volvió a hacer referencia al disco en sus redes sociales.

Jennifer Lopez genera expectativa porque se acerca el lanzamiento de su nuevo disco. Imagen capturada por @robins_robin.

Lopez utilizó su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 248 millones de usuarios, para publicar una fotografía para promocionar el álbum. En esta postal, JLo luce con un look casual con una sudadera con capucha, un peinado recogido en un moño bajo un sombrero de gran tamaño y unas gafas de sol. Para acompañar el atuendo, la artista lució unos aretes de gran tamaño y algunas cadenas. Esta imagen demuestra que no hace falta demasiada producción para comprobar la belleza de Jennifer.

Jennifer Lopez es una artista polifacética porque se dedica a la música, la actuación, el baile e incluso tiene emprendimientos de belleza, moda y bebidas. Imagen de Instagram @jlo.

Una de las cuestiones que llamó la atención de los usuarios es que la artista se encuentra posando en lo que parece su oficina, y detrás hay una pared con el título de su nuevo disco "This Is Me... Now'. De hecho, la actriz escribió en el pie del posteo: "Día de entrega de álbumes". Al parecer falta muy poco para el lanzamiento de este proyecto que mantiene a sus fanáticos al borde del brote de emoción.

En una entrevista para la portada de Vogue, Jennifer describió al álbum como una "culminación" que presenta facetas de su vida que nunca antes compartió. "La gente cree que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estaba, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y me parece que al fin estoy en un momento de mi vida donde tengo algo que decir al respecto", confesó en la revista.