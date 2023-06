Nicole Neumann no está viviendo su mejor momento. En los últimos días, Marcela Tauro dio a conocer que la hija de la modelo, Indiana Cubero, la denunció por violencia familiar. A esto se sumó que Lidia Rosenstein, abogada de Fabián Cubero, habló en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe y aseguró que hay un audio en el que quedó registrada una discusión entre madre e hija.

"Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto", contó la letrada.

Ahora, en el programa de Pilar Smith, Anamá Ferreira lanzó una teoría. "Yo conozco a Nicole, la defiendo porque he convivido con ella mucho tiempo, Indiana ha estudiado conmigo, Nicole la ha acompañado, me ha llamado. Es muy buena madre. ¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", expresó la mediática.

Y agregó: "Nicole piensa que como ella se va a casar y está muy feliz con el casamiento, del otro lado están haciendo eso para embarrarla. Es un problema adolescente, que eso tiene que solucionarlo el padre, tiene que agarrarla y charlar, no poner una abogada que vaya a hablar de esta manera en televisión".

El último y llamativo álbum de fotos de Nicole Neumann que no pasó desapercibido

En Instagram, la modelo es muy activa y con frecuencia comparte contenido que llama la atención de sus admiradores. Así ocurrió con el último álbum de fotos que subió que no pasó desapercibido por los usuarios que lo llenaron de 'me gusta'. "Looketitos de días diferentes, un random del carrete", escribió Neumann.