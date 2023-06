El eficaz y económico truco de Salma Hayek para disimular las canas

Salma Hayek es una de las actrices más populares en Hollywood puesto que tiene una extensa trayectoria en series y películas. La mexicana no solo es alabada por su talento en la actuación, sino también por ser un icono de la belleza. Por esta razón cada vez que se presenta en algún evento importante se roba toda la atención de las cámaras. Recientemente, la veracruzana compartió uno de sus trucos de belleza más guardados.

Salma Hayek ha participado en diversas películas como 'Desperado', 'Son como niños', 'La casa Gucci'. Imagen de archivo.

Hace varios días atrás, la actriz subió un posteo a su cuenta de Instagram, con muchos filtros y al parecer recibió diversas críticas por parte de los usuarios. Por esta razón, la actriz salió a decir que ama su belleza tal cual es y que se encuentra dispuesta a envejecer con dignidad. De hecho, en la mayoría de sus fotografías en las redes sociales, no utiliza filtros ni efectos que la distorsionen.

En muchas ocasiones Salma ha mostrado sus "imperfecciones" en internet ya que abraza cada parte de su persona y se acepta cómo es. En efecto, la actriz ha dejado ver sus líneas de expresión y sus canas. Sin embargo, en algunas oportunidades tiene que ceder ante la presión que impone la sociedad y la feroz industria del cine. Por esta razón, hace un tiempo compartió uno de sus trucos de belleza para disimular las canas.

Salma Hayek ha mostrado sus canas en las redes sociales. Imagen de Instagram.

Como todos saben, los tintes suelen ser perjudiciales y muy dañinos para el cabello, además de que el proceso es fastidioso. Por ello, Salma Hayek tiene un tip sencillo, eficaz y económico para disimular las canas. "Cuando me pongo rímel también me pongo el rímel en las canas y no se me nota, pero bueno me baño y vuelven a salir", confesó la actriz durante una entrevista para Telemundo.

Mira el video

Obviamente, es un truco que sirve de momento puesto que una vez que se enjuaga el cabello, la máscara de pestañas se va con el agua. Sin embargo, es un tip de belleza muy fácil para intentar tapar las canas de manera rápida. Al parecer, las superestrellas no siempre están bajo las manos de equipos de belleza, maquillaje y peinado. A veces tienen que utilizar su creatividad y sus habilidades para alistarse para en ocasiones.