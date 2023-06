Shakira revela el momento exacto en que se enteró de la infidelidad de Piqué

A más de un año que se diera a conocer la infidelidad de Gerard Piqué hacia Shakira, han circulado cientos de versiones diferentes. En muchas ocasiones las celebridades han estado en el ojo de la tormenta pero esta vez finalmente se destapó la verdad. Al parecer, la cantante colombiana dio una entrevista para la revista 'People' y contó detalles sobre la separación con el ex jugador de fútbol.

Shakira junto a sus padres: William y Nidia. Imagen de archivo.

La intérprete de 'Monotonía' confesó que al momento que se enteró de la infidelidad de Piqué, su familia fue su mayor apoyo. Su padre William Mebarak y su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado estuvieron al pie del cañón para consolar y ayudarla a pasar uno de los momentos más difíciles de su vida, puesto que se acababa de enterar que el padre de sus dos hijos salía con una joven mucho menor que él.

Gerard Piqué está en pareja con Clara Chía Martí. Imagen de Instagram.

Sin embargo, en un primer momento, fue una situación compleja, ya que su padre se encontraba sufriendo complicaciones medicas. "Él fue a Barcelona a consolarme (William) después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milan, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI", reveló Shakira a People.

En ese momento, la colombiana se encontraba desmoronada e incluso pensó que no iba a poder salir de aquellos dramas emocionales. Su marido la había traicionado y su padre, el hombre que más había amado en su vida, la estaba a punto de dejar. En aquel entonces, la artista no podía conectar con William para conversar o pedirle consejos porque se encontraba en un estado muy delicado. Afortunadamente, el hombre sobrevivió a las dificultades.

Shakira y William Mebarak tienen una relación muy cercana puesto que la artista lo considera como un amigo. Imagen de archivo.

De acuerdo a las declaraciones de la cantante, William Mebarak es un hombre maravilloso y que afronta la vida con total fortaleza. "Es el mayor ejemplo de resiliencia y mi mamá lo ha acompañado día y noche. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", sentenció la intérprete.