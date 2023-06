Una vez más, Netflix sorprendió a sus suscriptores con una película que añadió a su catálogo. En esta oportunidad se trata de un atrapante film de terror que es para mayores de 16 años y se estrenó en 2017.

¡Huye! está dirigido por Jordan Peele y ha obtenido grandes reconocimientos por parte de la crítica y la audiencia. Tiene una duración de 1 hora y 44 minutos. ¿De qué trata?

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora".

La atrapante película que está en Netflix y no te dejará despegarte de la pantalla

La película está protagonizada por Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Lil Rel Howery y Lakeith Stanfield.

Get Out, en su idioma original, se estrenó, cinco años atrás, en el Festival de Cine de Sundance y lanzada por Universal Pictures en Estados Unidos. Ha recaudado más de 252 millones de dólares en todo el mundo, sobre un presupuesto de 4.5 millones de dólares. Hoy está disponible en el gigante del streaming y no te permitirá despegarte de la pantalla.

¡Mira el trailer!