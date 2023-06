Estas son las 5 actrices más dramáticas: este es el signo que las une

La industria de Hollywood está repleta de celebridades que han llegado alto gracias a su talento, oportunidades, carisma y, en algunos casos, por su belleza. En el caso de los actores y actrices que vemos tanto en la pantalla grande como en la chica, se trata de personas que lucharon por mostrar su destreza en el arte de la interpretación. De esta forma, supieron hacerse de una gran fanaticada que consume cada uno de sus proyectos como, también, están pendiente a las curiosidades en torno a su vida personal.

En ese sentido, esta vez, hablaremos de una curiosidad que les es común a cinco reconocidas actrices internacionales. Se trata, concretamente, del signo zodiacal. Así como lo lees. Pues, hace unos días, el 21 de junio, se dio inicio a la temporada de Cáncer, uno de los signos del zodiaco que es famoso por cualidades como ser sensible, comprensivo, leal, dramático, empático, intuitivo, soñador y espiritual. Por ello, a continuación, sabrás quiénes son las actrices de la industria que comparten estas cualidades por ser de cáncer.

Meryl Streep

Esta lista no podía empezar de otra manera que, con la “reina” de Hollywood, Meryl Streep. La actriz tres veces ganadora del premio Óscar nació el 22 de junio de 1949, por lo que es una canceriana al cien por ciento. Si bien, para algunos de sus papeles, como el de Miranda Priestly en “El diablo viste a la moda”, se muestra fría y ruda, lo cierto es que, bajo esos personajes, se esconde una persona sumamente empática, leal y soñadora, como las bases del signo cáncer lo dicen.

STREEP GANÓ DOS PREMIOS ÓSCAR A LA MEJOR ACTRIZ Y UNO A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO. FOTO: ARCHIVO

Sofía Vergara

La segunda actriz que encontramos en la lista de las cancerianas es la mismísima Sofía Vergara. La famosa colombiana se hizo sumamente popular a nivel mundial al interpretar a Gloria en la sitcom “Modern Family”. Ahora bien, por haber nacido el 10 de julio de 1972, es una celebridad canceriana por donde se la mire, puesto que comparte las cualidades de sensibilidad, soñadora y leal, con sus colegas.

SOFÍA CUMPLIRÁ 51 AÑOS EL 10 DE JULIO. FOTO: INSTAGRAM @SOFIAVERGARA

Margot Robbie

Este 2023, el nombre de Margot Robbie no ha dejado de sonar en todos lados en el marco del inminente estreno de “Barbie: la película”, la cual va a protagonizar. Pero, ahora la mencionamos no por su talento frente a la cámara, sino por su poder de canceriana. Es que la actriz australiana nació el 2 de julio de 1990, por lo que se identifica, también, como una persona sensible y llena de sueños por cumplir.

MARGOT ROBBIE EN EL TRAILER DE "BARBIE: LA PELÍCULA"

Lindsay Lohan

El mismo día que Margot, pero de 1986, nació la icónica Lindsay Lohan. La actriz que supo brillar a lo largo de su niñez y juventud es más canceriana que ninguna. Es tan dramática como sensible y leal.

LINDSAY SALTÓ A LA FAMA AL INTEPRRETAR A ANNIE Y HALLIE EN "JUEGO DE GEMELAS". FOTO: ARCHIVO

Pamela Anderson

Finalmente, Pamela Anderson es otra de las estrellas que nació en la temporada de cáncer, concretamente, el 1 de julio de 1967. Es por ello que la modelo se muestra realmente empática, sincera y emocional.