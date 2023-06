Esta es la curiosa razón por la que Harry Styles paró un concierto

Harry Styles se encuentra inmerso en su segunda gira mundial, 'Love on Tour' y hace varios días atrás pasó por Cardiff, Gales y dejó un episodio memorable. Las bromas del cantante no han faltado en ninguna ocasión y en esta oportunidad los fanáticos presenciaron un curioso y divertido episodio. Al parecer, el británico detuvo el show para que una de sus fanáticas, que se encontraba cargando una gran barriga de embarazada, fuera al baño.

El ex integrante de One Direction ha llenado cientos de estadios alrededor del mundo, puesto que la gira comenzó el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas y desde entonces ha viajado por diferentes países. A lo largo de los meses, el intérprete de 'As It Was' se ha ganado el corazón del público con sus gestos de amabilidad y su carismática y divertida personalidad.

Se estima que la gira 'Love on Tour' termine el 22 de julio en Reggio Emilia en Italia. Imagen de Instagram.

El pasado martes 20 de junio, Styles estaba en medio de un show en Cardiff, conversando con una mujer embarazada. Al parecer, se puso a hablar con una fan que le pidió que la ayudara a elegir el nombre de su futuro hijo. El británico le respondió entre risas que la petición le generaba mucha presión, pero de igual forma le pidió ayuda a la audiencia. Al parecer las cuatro opciones para elegir eran: Sevie, Rafe, Harley o Caleb. Aunque Harry no eligió ningún nombre, Stevie se llevó todos los aplausos y gritos del público emocionado.

Luego de esta situación, las risas continuaron en el Principality Stadium, porque Styles le preguntó a la fan: "¿Necesitas ir a hacer pipí? Deberías ir a hacer pipí. Creo que todos estamos de acuerdo en que es importante que Sion vaya a orinar, ¿no es así?". Acto seguido, el momento se volvió aun más divertido cuando el protagonista de la noche expresó: "¿Sabes lo que voy a hacer por esta vez? Si vas a hacer pipí, te voy a esperar".

El artista le prometió a la muchacha que haría una breve pausa para que fuera a hacer sus necesidades. Por esta razón, la fan se retiró del recinto hasta el baño y Harry se quedó en el escenario leyendo los carteles que habían preparado sus seguidoras. Cuando la embarazada volvió a su lugar, el cantante comenzó a cantar: "¡Aquí viene, aquí viene! y continuó con el show.