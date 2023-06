Desde la costa española, Salma Hayek irradia belleza a sus 56 años

El 2 de septiembre del 2022, Salma Hayek cumplió sus 56 años de vida, celebrando haber llegado a esa edad con salud, felicidad plena y rodeada de amor. Es que la actriz que supo ponerse en la piel de Frida Kahlo para la película de 2002, continúa haciendo lo que más ama: el arte de la interpretación, producción y dirección en la industria del espectáculo. Además, formó la familia que siempre soñó junto al empresario François-Henri Pinault, con quien tuvo a su primogénita, Valentina, en 2007, y contrajo matrimonio en 2009.

Tanto en entrevistas como en las redes sociales, la famosa oriunda de Coatzacoalcos, no duda en compartir detalles de su vida fuera de las cámaras. Pues, para Salma, esta es una forma de mostrar su verdadera esencia y crear un vínculo sincero con sus fanáticos, quienes la admiran por su talento y personalidad espontánea. Es por ello que, hasta el momento, Hayek posee más de 24 millones de seguidores tan sólo en Instagram, de los cuales, la mayoría son los fans que siguen cada uno de sus proyectos.

Mira el video

Al ingresar al perfil oficial de Salma en Instagram, podemos visualizar una gran cantidad de sesiones fotográficas de lujo para firmas internacionales, tapas de revistas y, otras, exclusivas para sus redes. De esta forma, la nominada al Premio Oscar, prueba que siempre irradia belleza y elegancia, sin importar la edad. Pero, además, sus seguidores acostumbran a ver mucho contenido casero, ya que Hayek disfruta de mostrar fotos tomadas con el teléfono móvil de sus viajes, vida en casa con su familia y mascotas, y cómo luce al natural en esas ocasiones.

Precisamente, el último posteo que hizo la actriz de “Black Mirror” consiste en una selfie que tomó ella misma desde la costa española. “Que Viva España #sanjuan #paella #vivaespaña”, escribió Hayek en la leyenda de la imagen, en la que se la ve disfrutando de un plato de arroz con varios otros ingredientes.

SALMA DESATÓ LA POLÉMICA EN TORNO A LA "PAELLA" QUE COMIÓ EN ESPAÑA. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Al verla, gran parte de sus seguidores halagaron la belleza de Salma, como lo hacen usualmente. No obstante, hubo quienes apuntaron que la comida que tenía en el plato no era una paellla, sino un arroz como cualquier otro, avivando una nueva polémica. “No es paella, es arroz con cosas”; “Salma que no te engañen. La buena paella no lleva guisantes. Por el amor de Dios”; “Que alguien le diga que la paella no lleva guisantes”; A quién le importa si es exactamente una "paella o no", la pregunta es, ¡¿sabía bien o no?!”; “QUE VIVA MALLORCA”; “Disfruta Salma, que te lo mereces”; “Que viva España y México”, se pudo leer entre los comentarios de Instagram.