Miguel Ángel Silvestre puso a temblar Instagram con una sensual foto ¡y luego se arrepintió!

Con 41 años, Miguel Ángel Silvestre Rambla sigue conquistando los corazones de sus fans. Al igual que muchos otros famosos, aprovechó el verano para publicar imágenes de los lugares que está disfrutando en esta temporada del año. Lo que nadie se esperaba es que subiera a su Instagram una foto que generó miles de suspiros en toda España.

El protagonista de Sin tetas no hay paraíso suele subir mucho contenido en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y mostrar tanto su vida personal como su trabajo profesional.

Miguel Ángel Silvestre nació en 6 de abril de 1982.

La sensual foto que publicó Miguel Ángel Silvestre en Instagram

El nacido en Castellón de la Plana publicó una imagen bastante osada en su cuenta de Instagram donde tiene cuatro millones y medio de seguidores. En ella se lo puede ver acostado en una embarcación con el mar de fondo, tomando el sol prácticamente desnudo, ya que solo lleva un slip blanco que le marca su parte íntima.

La foto de Miguel Ángel Silvestre fue acompañada por el mensaje "Spanish nap" (Siesta española), y se tomó en Ibiza, una de las cuatro islas baleares que se suele llenar de celebridades que buscan diversión durante el verano. Se puede ver también el esbelto cuerpo del actor y cómo presume sus pectorales y esculpidos brazos.

Los seguidores que tiene en Instagram el protagonista de Velvet no tardaron en dejar sus comentarios, destacando el tamaño de su miembro. La actriz Cristina Brondo escribió "Que levante la mano quien no ha hecho zoom", mientras que la famosa escritora La Vecina Rubia dejó el mensaje "Da me gusta a este comentario si también sabes cómo es el estampado de sus sábanas".

Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores más codiciados de España y quien, sin duda, no tiene inconvenientes en mostrar su belleza.

Otros miles de seguidores y fans del artista valenciano también elogiaron la publicación y destacaron ese peculiar detalle. Lamentablemente, la misma fue eliminada del perfil probablemente por el tono elevado y los detalles que denotaba, los cuales tal vez molestaron a algunos miembros de Instagram.

El actor que hizo de Moisés Expósito en la serie de Netflix Sky Rojo se fue de vacaciones con su madre a Bélgica, donde visitaron Pairi Daiza, un zoológico con más de siete mil animales y que está catalogado como "El mejor zoo del mundo". Además, en las últimas horas publicó un video en el que se lo ve piloteando un helicóptero junto al mensaje "Primer día de clase...".