Sol Pérez no es la única de su familia que es muy activa en sus redes sociales. Al igual que ella, su hermano, Mati Pérez, cuenta con miles y miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

Las fotos del hermano de Sol Pérez que conquistaron miles de corazones

Así, ahora, el joven compartió una serie de fotos que no pasaron desapercibidas y conquistaron miles de corazones. "Hoy hicimos esta locura, corrimos 21k en la media maratón de Under Armour Latam", comenzó diciendo el consanguíneo de la ex chica del clima.

Y continuó: "Una experiencia increíble, con una energía especial. No tenía pensado hacer una cosa semejante este año, ni me sentía preparado tampoco, pero cuando tenés una hermana que está más loca que vos, ¿cómo haces para no acompañarla?".

Sol Pérez

"Sol Pérez me embarcó en esto, y fuimos por todo, hicimos un tiempo que para ser nuestra primera experiencia es muy bueno. Nos divertimos muchísimo, y disfrutamos de cada tramo de la carrera pero no hubiese sido lo mismo sin la compañía y el aguante de Stefi Dominguez y Catac Chan, un placer correr al lado de estas bestias".



Por último, cerró: "Y ahora, vamos por mas kilómetros seguramente. Gente, busquen una actividad que los motive (sea cual sea) y muévanse, muevan su cuerpo que para eso lo tenemos".

¡Mirá el video!