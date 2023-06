Selena Gomez estalla la red posando con un cavado traje de baño

En los últimos días Selena Gomez ha figurado en el centro de atención de los medios, ya que ha estado compartiendo una serie de postales de su último desafío. Al parecer, la artista estuvo instalada durante dos meses en Paris debido a un importante proyecto laboral. Ahora que ha terminado con este trabajo, la cantante se ha tomado unos días para descansar y salir con sus amigas a disfrutar del tiempo libre en un yate.

"¡Gracias Paris por ser un hogar para mí durante dos meses! Amé cada momento. Trabajar en esta película ha cambiado completamente mi vida. ¡No puedo esperar para compartir más pronto! Los amo a todos", escribió Selena en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 424 millones de usuarios. En el posteo la actriz compartió varias fotos en el set de grabación, de los paisajes parisinos más bellos e incluso algunas postales divertidas junto con su grupo de amigas.

Selena Gomez compartió algunas postales de su estadía en Paris. Imagen de Instagram.

Hace unas horas atrás, Selena ha vuelto a dar que hablar, luego de subir una instantánea posando con un jugado traje de baño. Al parecer, después de pasar unas semanas grabando la película y a puro trabajo, decidió hacer un break para relajarse. Por esta razón, salió a navegar en yate en medio del océano y obviamente compartió la experiencia a través de las redes sociales.

Selena Gomez disfruta su tiempo libre en un yate. Imagen de Instagram.

En la imagen se puede observar a la cantante de 'Hands To Myself' luciendo un traje de baño cavado con la espalda descubierta en color negro. Esta vez, Selena lleva el cabello recogido en un moño tirante, con algunos accesorios dorados y casi nada de maquillaje, pues es un día para desconectar y disfrutar del agua de mar, así que el make up no tiene sentido. Casi al instante, la fotografía comenzó a circular en las redes y se volvió viral.

La reacción de los usuario no se hizo esperar, así que la llenaron de reacciones, 'likes' y comentarios para halagar su imponente figura. Aparentemente, tomarse unos días para desconectar le sienta muy bien, pues se ve relajada y muy feliz, reposando en una embarcación de lujo. Una actividad ideal para recibir los primeros días de calor.