¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres iluso

Los test de personalidad continúan arrasando en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para pasar el rato y además, para conocer de inmediato aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a conocer qué indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Corazón: eres una persona que hace oídos sordos a lo que otros dicen ya que prefieres vivir tus propias experiencias. No soportas que te den órdenes y te escapas de los espacios en los que sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Te fascina pasar tiempo al aire libre y amas poner a prueba tus habilidades en diversos desafíos. No sueles guardar rencor y tratas a los demás de la misma manera que lo hacen contigo.

Los test de personalidad continúan arrasando en las redes sociales / istockphoto

Fuego: tienes una increíble memoria. Eliges vivir amores cortos pero bien intensos. Los demás te ven como alguien en quien pueden depositar toda su confianza. Guardas los secretos más profundos y oscuros de muchos. Eres sincero y por momentos, algo iluso. Prefieres una verdad que duela antes que una mentira piadosa. No toleras la hipocresía y te alejas de la gente falsa.