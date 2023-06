Luis Zahera: este es el papel que más le divierte hacer a la estrella de Entrevías

Al igual que en otras exitosas producciones españolas, Luis Zahera aparece como un importante personaje en Entrevías, que en marzo de este año estrenó su segunda temporada mientras se espera que en los próximos meses llegue a Netflix la tercera parte.

En dicha serie, José Luis de Castro Zahera tiene un papel protagónico con el personaje de Ezequiel Fandiño, un subinspector de la Policía Nacional corrupto y burlón que trabaja hace muchos años en el barrio del sur de Madrid y ayuda al protagonista, Tirso Abantos, en su lucha por proteger a la joven Irene Abantos.

Luis Zahera en Entrevías haciendo uno de los papeles más importantes de su carrera y gracias al cual es reconocido a nivel internacional.

El papel que más le gusta hacer a Luis Zahera

Como lo demuestra con su personaje de Ezequiel Fandiño en la exitosa serie de Netflix, Luis Zahera está acostumbrado a hacer de "malo". En sus primeros tiempos en rodajes, no le daban muchos personajes de ese estilo: "Mis sobrinos me preguntaban cuando veían mis películas: pero ¿no matas a nadie?".

"Los chungos son los personajes más queridos. Es muy divertido hacer de malo, te lo aseguro. No me da miedo estar encasillado, el problema sería no trabajar. Espero que cuando se me ponga el pelo más blanco haga de abueletes normales y no de abueletes que vendan cocaína", comentó en una entrevista con La Cope.

Justamente, "Chungo", es el nombre del unipersonal que realiza Luis Zahera en el Teatro Capitol Gran Vía en Madrid, una obra que se despide este 24 de junio y volverá luego del verano en septiembre.

Por otro lado, el actor nacido en Santiago de Compostela reveló uno de sus mayores miedos cuando comenzó a trabajar en la actuación: "A mi mamá le preocupaba mucho que no me divirtiera en mi trabajo".

Luis Zahera, uno de los actores más queridos de España que lleva una importante trayectoria en el mundo de la actuación.

Luis Zahera, acostumbrado a hacer de "malo"

Uno de sus papeles más importantes en los últimos años también tuvo que ver con ser un mafioso y, llamativamente, también lo hizo al lado de José Coronado, el actor que hace de Tirso Abantos en Entrevías. Se trata del personaje de Antonio Yáñez Ferreiro, conocido como "Ferro", en la serie de Telecinco que luego fue llevada a Netflix Vivir sin permiso.

En esa producción, Luis Zahera era la mano derecha de Nemesio "Nemo" Bandeira, un narcotraficante de las rías que se transformó en uno de los empresarios más fuertes de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, tenía enemigos poderosos.