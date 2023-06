Dijo la verdad: este fue el duro momento que María Jesús Ruiz vivió en supervivientes

María Jesús Ruiz fue una de las participantes más recordadas del programa Supervivientes, en 2018. La andaluza está costumbrada a participar en otros reality shows, como La Granja, Dancing With the Stars, Gran Hermano Dúo, La Casa Fuerte y Ven a cenar conmigo: Gourmet edition. De hecho, en el de GH fue la ganadora.

Sin embargo, en la edición 2018 de Supervivientes la modelo tuvo un difícil momento. Se sabe que ese programa de televisión tiene pruebas difíciles ya que los concursantes se encuentran perdidos en un lugar remoto y tienen que superar aventuras. María Jesús Ruiz fue eliminada en la gala 12, luego de ser cuatro veces nominada.

El difícil momento de María Jesús Ruiz en Supervivientes 2018

La nacida en Jaén confesó que cuando estuvo en Honduras, participando del reality show Supervivientes, estuvo 34 días consecutivos sin ir de cuerpo. "Yo me tuve que haber cagado en la isla, porque... estuve 34 días sin hacer de vientre", comenzó contando la modelo que representó a España en Miss Universo 2004 y en Reina Hispanoamericana 2007.

"Nadie sabe lo que yo pasé. Lo pasé muy mal. Una de mis frases fue 'se me va la salud por el ano', porque cuando ya me pusieron ese enema, era todo sangre, sangre y sangre. Era horrible. Yo sufrí eso y no se lo deseo a nadie. Sé lo mal que se pasa, pero aguanté y estuve los tres meses", agregó María Jesús Ruiz.

Supervivientes está llegando a su final

En la edición de este año, que también se realiza en Honduras, el concursante Manuel Cortes abandonó el programa en la gala 13 de forma forzada, también por un problema digestivo. Esto da cuenta de lo difícil que es estar allí con pruebas que requieren mucha valentía y fuerza interior.

Para esta edición solamente quedan cinco participantes, Atur, Jonan, Bosco, Adara y Asraf. Ya están todos en España, en la casa que la producción preparó en las sierras de Madrid, realizando las últimas actividades antes de lo que será la gran final.

Muchos usuarios en redes sociales protestaron diciendo que hay "tongo" en esta final. Pusieron el ejemplo de una prueba de equilibrio que realizó Jonan, en la que habría sostenido las piezas para que no se caigan, algo que no está permitido según las reglas.