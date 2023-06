Toma aire para ver a las dobles de Salma Hayek junto a ella en un picante posteo

Ya pasó más de una semana desde el estreno de la sexta temporada de “Black Mirror” en Netflix y, todavía, todo el mundo está hablando de los que consideran los mejores y los peores episodios de la temporada. Por supuesto, la elección de “lo mejor y lo peor” es sumamente subjetiva, pero, hay un episodio que gran parte de los espectadores señaló que respeta el estilo de la serie de ciencia ficción. Estamos hablando de “Joan Is Awful”, el primer episodio que cuenta con el protagónico de Salma Hayek y Annie Murphy.

“Joan es horrible” (en español) muestra la vida de una directora ejecutiva de tecnología, interpretada por Murphy, quien, luego de un día agotador de trabajo, busca alguna serie para ver junto a su pareja en el servicio de streaming “Streeamberry”, muy similar a Netflix. El problema se presenta cuando ve en el catálogo la serie dramática “Joan is awful”, protagonizada por la mismísima Salma Hayek y con un look idéntico al que lleva en su vida real. Al hacer click, Joan se aterra al ver que todo lo que vivió en su día llegó a la pantalla chica.

A medida que avanza el episodio, los espectadores sienten temor al ver las posibles consecuencias que podrían vivenciar por no prestar atención a los “Términos y condiciones” de cualquier plataforma online. De esta forma, la esencia de “Black Mirror” se pudo sentir en la televisión, aunque con un toque de humor gracias a la aparición de Hayek. En ese contexto es que, tanto las protagonistas como Ally Pankiw, la directora, han salido a dar entrevistas y promoción del capítulo, causando furor.

Las “dobles” de Salma Hayek

En Instagram, Salma Hayek sorprendió a sus 24,7 millones de seguidores con un posteo con sus aparentes “dobles”. Pues, aparece con su coprotagonista y la directora del episodio, luciendo el mechón decolorado característico en el personaje de Joan. “En una escala de uno a Joan, ¿qué tan horrible está siendo tu día? El nuestro es genial: ¡Black Mirror es el programa número 1 en @netflix! No te pierdas nuestro episodio 'Joan is Awful'. p.d. la falsa Joan del medio es @allypankiw la directora”, escribió la actriz.

SALMA HAYEK, Ally Pankiw (DIRECTORA DEL EPISODIO) Y ANNIE MURPHY, EN EL RODAJE DE LA SEXTA TEMPORADA DE "BLACK MIRROR". FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En seguida, los seguidores de Salma en Instagram comentaron: “I'm Salma f*cking Hayek!" Fue la mejor”; “¡Necesitamos más episodios de Joan is Awful!”; “Un gran episodio”; “Ese fue un gran episodio. No me he reído tanto en un tiempo. La línea de "por favor no me mates, soy Salma Hayek" fue la mejor”; “¡Eres Salma Hayek! No puede ser horrible”; “¡Tú y Annie son literalmente tan adorables y dulces juntas!”; “¡Chicas estuvieron geniales!”.