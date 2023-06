¿Se separan? La reacción de Catherine Fulop ante el “ultimátum” que le dio su esposo

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini supieron formar una de las parejas más bonitas, apasionadas y estables del mundo del espectáculo argentino. Se conocieron en 1993, cuando grabaron la telenovela argentina "Déjate querer". El flechazo, según han contado los actores, fue instantáneo, y desde entonces no se separaron.

CATHERINE FULOP Y OVA SABATINI TUVIERON DOS HIJAS: ORIANA Y TIZIANA. FOTO: INSTAGRAM

Fulop y Ova pasaron por el altar el 1 de abril de 1998, por lo que llevan más de 25 años de casados. Juntos, tuvieron dos hijas, Oriana y Tiziana, formando así la familia soñada. Aún así, la propia actriz ha asegurado que no todo en un matrimonio es tan perfecto como parece, puesto que existen diferencias y conflictos, aunque el amor es lo que los sigue uniendo a pesar de todo.

Es más, en un video que Fulop subió a Instagram, Catherine bromeó sobre un aparente conflicto de la pareja, aunque se trataba de un clip en el que practicaba el lip sync. “Mi marido me ha dado un ultimátum: o le presto más atención cuando me habla o… no sé qué más me ha dicho”, repetía en el clip. “El Ova está arrecho!”, escribió Fulop en la descripción del video gracioso, haciendo alusión a una expresión venezolana que quiere decir “muy bonito”.

De inmediato, algunos de los 3 millones de seguidores de Fulop en Instagram comentaron: