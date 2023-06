Así es el duro entrenamiento diario de Tania Rincón en Houston

Tania Rincón en las últimas horas anunció qué debía ir a cubrir el evento internacional de selecciones de fútbol más importante y en su caso viajó en línea a cubrir la primera jornada en la qué competirán Estados Unidos y Jamaica, pero sucede qué la también influencer utiliza cotidianamente sus mañanas para dedicarle a una exigida rutina sin importar dónde esté y así fue cómo lo compartió vía Instagram.

Fuente: Imagen @taniarin

el enorme esfuerzo a diario.

La periodista vive compartiendo contenido respecto de su vida fitness es por ello que todos los días sube por medio de las historias de Instagram su sacrificio a la hora de entrenar, en un lapso de seis videos, Tania Rincón presumió su notable figura luciendo un increíble conjunto deportivo de dos piezas: top ajustado y calzas bordó, todo de la marca internacional de Adidas y para la qué trabaja. Allí se la logra ver haciendo una serie de ejercicios aeróbicos para gluteos, biceps y espalda, aunque su rutina no finalizó allí puesto qué le sumó 'una corridita' con gorra de tenista.

Placer y regreso

Posterior a finalizar su pequeña recorrido a conciencia, la también conductora radial pasó por un refresco y luego siguió rumbo al hotel, dónde se grabó frente al espejo de la habitación con sus vitaminas y con el equipamiento deportivo sudado.

Fuente: @taniarin

cambio de vestuario.

Ya cambiada y con el pelo para atrás, Tania lució una remera playera bien larga en tono verde esmeralda y estampada con una paleta de colores: fucsia, rosa y violeta.

Lejos pero cerca

Otra de las postales qué Tania compartió fue un emotivo carrousel de fotos dónde dejaba un pequeño obsequio para sus hijos, dado qué se tiene qué quedar cubriendo el campeonato hasta julio.

Fuente: Imagen @taniarin

Patricio, Amelia y Tania.

"Hoy me toca irme a Copa Oro y me ausento de casa por un mes. Profesionalmente me voy orgullosa y contenta ay con mi trabajo que me tiene aquí creciendo todos los días. Pero mi versión de mamá viene con el corazón poqui apachurrado y aunque me repito constantemente que Patricio y Amelia también tienen que ver a una mamá luchando y cumpliendo sus sueños no te acostumbras a esta sensación agridulce", comenzó diciendo en la descripción y qué acompañó con sus dos pilares de la vida y su pequeña angustia por dejar su casa un mes.

"Por fortuna tengo una gran red de apoyo que me da la certeza de poder ir a trabajar con la seguridad de que mis hijos esta bien. Soy muy privilegiada. Una persona muy querida Paola (tú sabes quien eres te adoro mil gracias) me dio el mejor consejo para este viaje, me dijo hazte presente en cartitas, déjales actividades para cada semana. Me encantó la idea y lo hice", siguió en cuánto a poner en práctica un plan creativo para los niños.

"Les diseñé una caja por cada semana que no estaré, cada semana viene con instrucciones específicas de juegos, dinámicas y mucha diversión bueeeeeno y tal vez muchos dulces de los que les gustan. Los amo muchísimo Patricio y Amelia esto y todo lo que hago es por ustedes", cerró.

