Karely Ruíz expresó su enojo en redes de una forma muy particular

Karely Ruíz, es una de las mujeres más fuertes de las redes sociales, su nivel desafiante a diario hace qué continuamente sea noticia y ahora la influencer se apareció en medio de las historias de Instagram con una llamativa indirecta. Así fue cómo la actual novia de Santa Fe Klan lo divulgaba en la plataforma.

Fuente: Imagen @karelyruiz

enojada.

"Amiga te metiste con la persona equivocada, yo no soy cómo todos que dejan de ti... yo no bebee", reza el texto qué puso Karely Ruíz a mitad de una de sus salidas nocturnas en las qué fue a bailar y no evitó agarrar el móvil para dirigirse hacia una persona.

No terminó ahí

Siguiendo con su descargo, minutos después la modelo subió otra en modo selfie con un make up sutil: rimmel y labios rosados y unas tiras negras del outfit qué llevaba puesto.

Fuente: Imagen @karelyRuiz

Decepcionada.

"No me la esperaba, pobrecita", escribió en otro aunque tiempo después siguió con sus características menciones y hasta los momentos qué compartió con una de sus amigas dónde no faltó música y vestimentas mega candentes.

Fuente: Imagen @karelyruiz

provocadora.

En otra de las publicadas por corta duración se la vio a Karely Ruíz disfrutando y luciendo un vestido estampado muy escotado.

