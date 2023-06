Este es el desafiante desafío al qué se aferró Selena Gómez por dos meses

Selena Gómez anteriormente compartió numerosas postales en París a pura complicidad con sus amistades pero finalmente, lo cierto es qué la cantante estuvo por largos meses allí grabando y así fue cómo hizo un sorpresivo anuncio vía Instagram sobre el motivo qué la llevó a estar en Francia.

Fuente: Imagen @selenagomez

momentos retratados

"Gracias París por ser un hogar para mí durante dos meses! Amé cada momento. Trabajar en esta película ha cambiado completamente mi vida. ¡No puedo esperar para compartir más pronto! Los amo a todos", reza la descripción qué puso Selena Gómez haciendo mención a su próximo proyecto audiovisual, además de haber compartido un extenso carrousel de siete imágenes en las qué incluyó fotos de backstage del look de su personaje, la vestimenta y sus compañeras de elenco en el qué también figura, Zoe Saldana.

En el estudio

Uno de los puntos que ha llamado la atención es qué su aparición no será unicamente en pantalla, puesto qué también a compartido imagenes exclusivas con microfono y auriculares en mano estando en un estudio de grabación del qué no solo mostró su momento de concentración si no todo el equipo qué estuvo ayudandola incluido sus compañeros de elenco. Aunque aún no se sabe a qué se debe... pero sí, qué tiene más de una función dentro del nuevo film.

Fuente: Imagen @selenagomez

Nuevo proyecto.

"No se preocupen chicos, ya viene. Incluso desde París", reza uno de los albumes anteriores qué la cantante puso dando ciertas pistas de lo qué se venía... ahora resta esperar.

