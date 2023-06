Jordi Martin advierte a Clara Chía sobre las infidelidades de Piqué

Solo han pasado escasas semanas del escándalo judicial que se dio entre Gerard Piqué, Clara Chía Martí y el periodista Jordi Martin. El juzgado número 5 de Barcelona terminó sentenciando una orden de alejamiento para el reportero y la novia del ex jugador de fútbol. Sin embargo, esto no ha detenido al paparazzi de volver a arremeter contra el deportista y el dueño de Kosmos. Parece que esta vez le ha dado una cruda advertencia a su actual pareja.

Gerard Piqué y Clara Chía fueron juntos al concierto de Coldplay en Barcelona. Imagen de The Grosby Group.

Jordi participó en el programa 'The Red Phone' y dio una entrevista exclusiva para Jorge Viera. En este sentido y como siempre, el fotorreportero habló sin pelos en la lengua y se animó a contar la verdad detrás de la expareja de Shakira. Martin es un periodista que sigue la vida de la cantante colombiana desde hace muchísimos años, así que se podría decir que es un especialista en todo su árbol familiar y sus vínculos. Obviamente, Gerard se encuentra en el círculo de sus investigaciones.

"Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge", expresó Jordi Martin durante el programa. Al parecer, el periodista quiere sacarle la máscara al ex deportista e incluso le dio una amigable advertencia a Clara Chía, pues le aconsejó que le preguntara a su pareja que había hecho el pasado 8 de mayo.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué blanquearon su relación subiendo esta fotografía a Instagram.

Por otro lado, Martin comentó que al ver las acciones de Gerard en el último tiempo, pensó mucho en Shakira, pues le recordó momentos del pasado, cuando la colombiana habría sufrido infidelidades por parte de Piqué. Además, el periodista reveló que Tonino Mebarak, el hermano mayor de la intérprete de 'Acróstico', lo invitó a su casa para preguntarle varias cosas sobre la relación de Shakira y Piqué. Al parecer, el familiar quería saber cuántas infidelidades había sufrido su hermana.

Gerard Piqué y Shakira estuvieron juntos durante 10 años e incluso tienen dos hijos: Sasha y Milan. Imagen de archivo.

Por el momento, ninguno de los involucrados ha salido a hablar sobre los dichos del periodista y es probable que tampoco lo hagan. Hace un tiempo Gerard y Clara Chía han decidido mantenerse alejados de lo que dice la prensa.