Este fue comentario subido de tono de Tom Cruise sobre Shakira que se viralizó en la red

Tom Cruise se encuentra realizando la gira de promoción de su nueva película, 'Misión Imposible 7', ya que se estrena el próximo 13 de julio. Por esta razón ha estado participando en diferentes eventos, entrevistas y se ha mostrado muy amigable con la prensa. En este contexto, una periodista aprovechó la oportunidad para preguntarle al actor sobre su relación con Shakira.

Tom Cruise es uno de los mejores actores de acción. Ha saltado edificios, ha quedado colgando de aviones y otras escenas de riesgo. Imagen de archivo.

Hace unas semanas atrás salieron a la luz fotografías de Tom Cruise y Shakira disfrutando una carrera de la Fórmula 1 en Miami e incluso se los vio conversando largo y tendido. Por esta razón, en su momento circularon especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, al tiempo aparecieron las fotos y videos de la colombiana compartiendo varias citas con el piloto británico, Lewis Hamilton.

Shakira y Tom Cruise disfrutando una carrera de la Fórmula 1. Imagen de AFP.

En este caso, los rumores del romance entre Shakira y Tom Cruise se esfumaron y le abrieron paso al deportista de la Fórmula 1. Por esta causa, en una reciente entrevista, la periodista Jessi Valeri aprovechó su encuentro con Cruise para preguntarle sobre su vínculo con la cantante colombiana. Obviamente, el actor lanzó una respuesta evasiva, pero llenó de halagos a la artista e incluso elogió una parte de su cuerpo.

"Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona", expresó Tom para hacer referencia a Shakira. La reportera agregó un comentario entre risas, haciendo alusión a una de las canciones de la colombiana: "Y sus caderas no mienten", por lo que el actor le respondió con una sonrisa divertida: "No, no mienten. No lo hacen".

En este momento, Tom Cruise se encuentra totalmente enfocado en su vida profesional, pues dentro de unos días se estrena 'Misión Imposible: sentencia mortal', la séptima película de la saga, una de las producciones más populares del actor. Esta serie de films de acción ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo, por esto los fans esperan expectantes a que llegue el día del estreno.