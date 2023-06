Sarah Jessica Parker se sincera sobre el regreso de Kim Cattrall a 'And Just Like That'

El próximo jueves 22 de junio regresan las estrellas de 'Sex and the City' a la segunda temporada de la secuela 'And Just Like That'. Se trata de la producción de HBO que causó sensación el año pasado pues aborda la vida de las divertidas mejores amigas que viven en Nueva York. Al parecer, hace unos días atrás, Sarah Jessica Parker la actriz que interpreta a Carrie, salió a hablar sobre la aparición de su compañera Kim Cattrall, quien se pone en los pies de Samantha Jones.

La primera temporada de 'And Just Like That' tuvo un gran recibimiento por parte de los fanáticos, sin embargo muchos echaron de menos a Samantha. De acuerdo a lo que se habló en su momento, la actriz no quiso participar en la serie porque no le gustaba el camino que tendría que recorrer su personaje, pues "era más de lo mismo", expresó en una entrevista. Por otro lado, cabe aclarar que durante muchos años circularon rumores de una supuesta mala relación entre Cattrall y Parker.

La primera temporada de 'And Just Like That' llegó sin la presencia de Kim Cattrall. Imagen de HBO.

Para sorpresa de todos, la segunda parte de la secuela llegó con una gran sorpresa: el regreso de Samantha. De acuerdo con la información disponible, la actriz hizo un cameo en el episodio final, pero no tuvo contacto con sus compañeras durante la grabación. A continuación te contamos cuál es la opinión de la protagonista de la historia, pues todas han dado su perspectiva.

Sarah Jessica Parker conversó con 'EW' sobre la aparición de Kim Cattrall y confesó que desde el momento que se enteró le pareció una magnífica idea para seguir con la trama de la historia. "Samantha está presente en la primera temporada y aún más en la segunda a través de mensajes. Era un guiño bonito a los 25 años de Sexo en Nueva York poner cara a los textos", explicó Parker.

El elenco original de 'Sex and the City': Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall y Cynthia Nixon. Imagen de HBO.

Por otro lado, confesó que le pareció el momento perfecto para el regreso de este personaje debido a las cosas que suceden en la vida de la protagonista. Al parecer, la actriz explicó que Samantha y Carrie van a tener una llamada sentimental, adorable y divertida. Por otro lado, reveló: "Es normal y muy agradable, y me alegro de que hayamos podido manejarlo y conseguirlo dentro del tiempo y el calendario de rodaje".