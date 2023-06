Una vez más, Claudia Albertario conquistó miles de corazones con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esta oportunidad lo hizo con dos fotografías en bikini. "Un día cualquiera", escribió junto a las imágenes.

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Hermosa. Eterno verano", "Cada vez estas más hermosa Claudia", "Sos muy fuega", "Madre mía", "Diosa perfecta", "Qué belleza" y "Potra", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Las fotos de Claudia Albertario en bikini que conquistaron miles de corazones

Las fotos las subió desde Estados Unidos, país en el que se instaló casi una década atrás junto a, en ese entonces, su esposo.

"Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", contó Albertario a ¡HOLA!

Claudia Albertario

Y añadió: "Más tarde lancé Cloline, una marca de ropa, y ahora acabo de recibirme de Licenciada en Bienes Raíces. Cuando vendí un departamento en Buenos Aires, decidí invertir acá. Lo arreglé y lo vendí. Me copó lo que hice y decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí".