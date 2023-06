Jennifer Lopez conquista al mundo del espectáculo: Conoce sus mejores actuaciones

Con canciones como "I'm Real", "If you had my love" y "Let's get loud", Jennifer Lopez se estableció como cantante exitosa y alcanzó la fama a nivel mundial. Algunos años antes había comenzado en el mundo de la actuación, además de participar como bailarina en algunas obras de teatro de comedia musical.

Nacida en El Bronx de Nueva York, la hija de dos puertorriqueños inmigrantes comenzó en el mundo audiovisual a los 18 años, con una película de bajo presupuesto llamada "My little girl". Más tarde, a los 22, tuvo su primer protagónico en el filme "Lost in the wild", junto a Lindsay Wagner y Robert Loggia.

Las mejores actuaciones de Jennifer López conquistaron al público.

Las mejores películas y series de Jennifer Lopez

Aunque su mayor éxito fue subida a un escenario y cantando éxitos mundiales, JLo actuó en algunas películas y series de televisión en las que se destacó mucho.

¿Bailamos?: Esta comedia romántica fue protagonizada por Jennifer López, Susan Sarandon y Richard Gere. Dirigida por Peter Chelsom, la cantante latina interpretó a Paulina, una profesora de baile frustrada que comienza a darle clases al personaje de Gere, un oficinista cansado de la rutina.

Monster In Law: En este filme, la intérprete de "On the floor" se puso en el papel de Charlotte, la novia del personaje de Michael Vartan, cuya madre, personificada por Jane Fonda, era sencillamente una pesadilla. A pesar de que Charlotte quería casarse con su novio, la suegra le hacía la vida imposible, con tal de impedir que su hijo llegue a la boda.

Selena: Quizá el filme más destacado de JLo fue Selena, en el que se puso en el papel de la cantante estadounidense Selena Quintanilla Pérez, asesinada a los 23 años por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Dirigida por Gregory Nava, la expareja de Drake actuó junto a Constance Marie y Edward James Olmos. El largometraje fue estrenado en 1997 y en 2021 fue seleccionado para ser conservada en el National Film Registry de Estados Unidos, por ser "cultural, histórica o estéticamente significativa".

Jennifer López en el papel de Selena Quintanilla.

Anaconda: Dirigida por el peruano Luis Llosa, este largometraje de terror fue estrenado también en 1997. La expareja de Marc Anthony coprotagonizó, en el papel de Terri Flores, junto a Ice Cube y Jon Voight. La cinta fue galardonada con el premio ALMA Awards en 1998 y el BMI Film Music, además de realizarse tres secuelas y un crossover, debido al gran éxito generado en taquilla.

Shades of Blue: A pesar de que no actuó en muchas series de televisión, entre 2016 y 2018 participó de esta producción en el papel de Harlee Santos, una detective de policía de Nueva York que debe encubrir a sus compañeros corruptos del FBI. La serie fue emitida por NBC y la cantante recibió un premio "People's Choice Award" a mejor actriz de serie de tv.