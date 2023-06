Frente al espejo, Ángela Aguilar exhibe su bella figura y provoca suspiros

Ángela Aguilar está dando conciertos en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, en el marco de “Piensa en mí TOUR”, la gira que lleva el mismo nombre que su más reciente sencillo. El Tour comenzó el 2 de junio en Chicago y, días más tarde, pasó por Nueva York, Las Vegas, Irving y Houston.

A pesar de las críticas que ha recibido la más pequeña de la Dinastía Aguilar por algunas declaraciones, el tour ha sido todo un éxito en cada ciudad, por lo que se espera una máxima concurrencia para las últimas fechas que se llevarán a cabo en Inglewood el viernes 23 y Phoenix, Arizona el sábado 24.

En ese marco de presentaciones a lo largo del país norteamericano, Ángela Aguilar ha recurrido, como de costumbre, a sus redes sociales para preguntarle a sus “angelitos” -apodo que reciben los fanáticos de su música- si asistirían a alguno de sus shows. Esto lo hizo el fin de semana, horas antes de pisar Dallas, ciudad estadounidense en la que también cantó.

“Dallas! Nos vemos hoy”, escribió la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar en la leyenda del posteo de Instagram. Pero la invitación no fue lo único que llamó la atención de los internautas, puesto que, la mayoría se detuvo a ver el increíble look que Ángela llevaba. Frente al espejo, la artista de tan sólo 19 años se fotografió, figurando al lado de un colorido retrato, mientras lucía un vestido fucsia con vuelos, bordados y las hombreras despejadas. Por supuesto, su sonrisa de oreja a oreja no faltó.

LA JOVEN TIENE 19 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

Al ver el posteo, algunos de los 9,1 millones de seguidores que tiene la cantante en Instagram, escribieron: “Ángela nuestra patrona!”; Mucha suerteeee, lo harás increíble, de eso no hay duda”; “Nos encantó tu show Angela. Tienes una voz increíble. Mi hija es súper fan tuya”; “Hermosa y encantadora mujer más bella que un clavel”; “Éxito”; “El tema de invítame un café está expectacularmente electrónico”; “Guapa”; “Just seen you on ABC NL prime and I became an instant Fan”; “Preciosa mi angelita”; “Hola Ángela me encanta verte feliz”; “I’m in love with you”; “See you in Houson, can't wait!”.