Desde el yate, Britney Spears reapareció con un sensual traje de baño y dejó mudo a todos

Britney Spears, en las últimas horas empacó sus cosas y se fue hacia tierra desconocida con la compañía de Sam Asghari y si bien no se sabe dónde estan, La cantante se encargó de detallar algunos de los instantes vía Instagram.

"Fue agradable visitar a mi hermana en el set la semana pasada. Chicos los he echado mucho de menos. Las chicas leales se quedan en casa pero es tan agradable visitar a la familia. Estas son las primeras vacaciones de Hesam y yo en un año. Estoy tan bendecida y voy a jugar a la reina de corazones ahora. Normalmente eso es español verdad mamá!!! ¿Debería hacer francés a partir de ahora? ¿Latino? ¿Portugués o alemán? Nahh no lo sé porque no hablo inglés" reza la alocada y algo perdida descripción de Britney Spears evidenciando el momento en el qué compartía una salida en yate junto a unos amigos.

El outfit veraniego

En el reel de corta duración a su vez se logra observar un conjunto de microbikini qué lleva puesto la intérprete de 'baby one more time'.

Fuente: Imagen @britneyspears

Disfrutando de una tarde soleada.

El color elegido por la cantante fue en tono fucsia y al qué acompañó con una capelina verde claro, mientras qué Sam quién no se despegó de ella lució una remera azul oscuro y unas cortas calzas.

Fuente: Imagen @britneyspears

mujer hiperactiva.

Por último y a modo de compilación Britney compartió también en reel un video en la qué se la ve sonriendo y moviendose arriba de una tabla blanca, mientras bien al fondo se lograba ver a los amigos qué comparte en común con su marido.

Chari.