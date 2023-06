Así de sencillo: el truco para limpiar los cabellos del suelo que revolucionó la red

¿Cansado de barrer y barrer y, aun así, no poder deshacerte de los pelos que se quedan en el suelo? Entonces, llegaste al lugar correcto, puesto que, a continuación, traemos dos secretos que los expertos en limpieza aconsejan para quitar todo resto de cabello de forma rápida, sencilla y económica. ¡Toma nota!

Los cabellos forman parte de los seres humanos y de casi todo animal. Por ello, es natural que en cualquier hogar se vean algunos cabellos desparramados por las habitaciones, sobre todo después de desenredar o peinar la cabellera. Mucho más si se tiene animales en casa, puesto que las mascotas suelen tener períodos con mayor pérdida de pelo que las personas.

Cualquiera sea el caso, debes saber que hay algunos trucos para poder levantar los cabellos sin tener que pasar el escobillón cientos de veces por el mismo lugar. Estos “hacks hogareños” también te servirán si no posees una aspiradora, puesto que sólo se requiere de dos elementos que seguramente tienes en casa.

EL CREADOR DE CONTENIDO RECOMIENDA COLOCAR UNA BOLSA EN LA BASE DE LA ESCOBA. FOTO: CAPTURA @DECASA.STYLE

Tips para levantar los pelos del suelo de forma sencilla

El creador de contenido de limpieza que creó la página de Instagram de “De Casa Style” compartió, hace unos meses, un video en el que revela dos trucos para levantar los pelos del suelo en pocos segundos. El primer consiste en, simplemente, “cubrir tu escobillón con una bolsa, hacerle un nudo y barrer como de costumbre”, según el experto.

El segundo truco se enfoca en quitar los pelos acumulados en los sillones de tela, que suelen ser los más difíciles de eliminar. En este caso, usaremos un guante de cocina, a elección de cada persona, para comenzar a retirar los pelos en tiempo récord. ¡Y listo! Ya podrás disfrutar de tu casa libre de cabello por el suelo.

El video se hizo viral y, al poco tiempo, consiguió más de 200 mil “me gustas”. Asimismo, los usuarios de Instagram dejaron otros tips y sus agradecimientos: “Lo probé y es efectivo... justo estaban durmiendo y no quise usar la aspiradora y realmente saca pelusa, pelos y tierra”; “Si humedeces los guantes es un poco más efectivo. No uso más cepillo para los pelos jaja”; “Para los pisos también hay un cepillo de goma, es como una escoba pero de goma, y es la gloria para los pelos, soy pelu canina y usamos eso!!”; “POSTA, POSTA! Adopté ambos tips, y SOY FELIZ. GRACIAS!!!”; “Gracias, te vas a ganar el cielo, ¡el secreto que necesitaba! Ya mismo me pongo en modo Cenicienta”.