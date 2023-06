Sin nada de ropa: la fotografía subida de tono de Rosalía que impactó a todo el mundo

A comienzos de junio, Rosalía sorprendió a todo el mundo con el lanzamiento de “TUYA”, su más reciente sencillo grabado en Tokyo. A casi dos semanas de su estreno, la canción es furor y se ha posicionado entre las tendencias musicales a nivel global. Y, por supuesto, la cantante catalana no para de darle promoción en cada una de las plataformas, con el deseo de que suene en todos lados.

En ese marco es que la novia de Rauw Alejandro hizo una serie de posteos revelando detalles de la canción del momento. Y fue la última publicación que realizó la que impactó a sus 25 millones de seguidores. Pues, subió a Instagram un carrusel con fotografías tomadas durante su estadía en la capital japonesa para la filmación del clip. En la portada del álbum, Rosalía posó sentada frente al espejo con casi nada de ropa, elevando la temperatura de las redes.

LA CANTANTE SE SACÓ UNA SELFIE CON UNA DE SUS MASCOTAS. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

“Mi frase fav d tuya es ‘tu eres un hijueputa con suerte xk m encontraste’ y la tuya esssssss??”, escribió la “Motomami” en la leyenda del picante posteo de Instagram que consiguió casi 3 millones de “me gustas” en pocas horas. En la primera foto, la artista de 30 años solamente llevaba puesta la ropa interior de la parte inferior y unos tacones blancos, mientras se cubría en pecho con los brazos.

ROSALÍA CAUSÓ FUROR EN LAS REDES CON ESTA IMAGEN. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Las reacciones de los internautas no tardaron en llegar, ya sea hablando de las fotos que subió Rosalía como de sus frases favoritas. “Del renacimiento soy una escultura porque es verdad”; “Lo q quiero lo tengo sin perdón y sin permiso”; “Es que tengo el talento d hacer q lo que me imaginee”; “No se puede tapar el sol con la mano”; “yo seeee k te gusto más que un primer día de veranoooooo”; “La reina la reina por siempre y pa siempre”; “yo de 10 soy un 100 lo haré demasiao’ bien pa’ que no se olvide”, se podía leer entre los comentarios.

Rosalía como camarera por un día

Las publicaciones en las redes sociales no han sido la única forma en la que Rosalía ha estado promocionando “TUYA”. Además, la intérprete de “Bagdad” se ha presentado a famosos programas, como “El Hormiguero”, donde contó detalles de la grabación del tema, su próxima boda con Rauw y hasta se hizo pasar como camarera por un día en un restaurante español. ¡La Motomami sí que sabe lograr que todo el mundo hable de ella!