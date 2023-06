Rosalía elevó la temperatura a más no poder en medio de su estadía en Japón

Rosalía, luego del lanzamiento de 'Tuya' voló rumbo al continente asiático acompañada por su perrita y aprovechó su nueva visita por allí para subir una gran cantidad de fotografías a su feed de Instagram en las que la cantante jugó a subir la temperatura con poca ropa encima, grandes outfits y guardandose un momento para meditar.

Fuente: Imagen @rosalia.vt

cronograma de planes.

Segunda vez en el año que Rosalía escoje cómo destino Japón, allí se la vio con marcados vestuarios en cada uno de los días qué estuvo allá. En la primera se la vio paseando con su pequeño can en un tarde lluviosa, también disfrutó el desconectarse pasando a un espacio de meditación dónde llevó puesto una remera de manga larga estampada y pollera tubo gris. Tampoco faltó día de compras por lo qué la cantante de 'Beso' hizo su paso por un supermercado con un particular look hiper mega femme fatale: vestido escotado, medias de transparencia, botas negras y un abrigo blanco, además de qué se dio el lujo de un gran experiencia cultural llamada 'ofuro' se trata de un baño tradicional japones con agua caliente termal y qué sirve para relajar cuerpo y mente.

Auténtica y provocadora

El termometro terminó de subir con la última seguidilla de fotografías qué compartió dónde roza la censura sin ningún tipo de tapujo entre jugados peinados y llamativos diseños qué fue modelando en la calle.

"Mi frase favorita tuya es que eres un afortunado hijo de puta porque me encontraste a mí y a los tuyos?", puso cómo descripción en su último carruaje fotográfico del feed y lo acompañó con tres diseños completamente diferentes entre sí: estilo total black, colegiala y otro más de muñeca: top con mangas largas y hombrera de peluche mientras qué debajo llevó una calza de suma transparencia con cordon en fuscia.

