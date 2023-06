Luciendo top y minifalda, Becky G deja su cintura al descubierto y roba suspiros en la red

“MAMIII”, “Sin pijamas”, “Mayores” y “Fulanito”, son sólo algunos de los hits que tiene Becky G en su discografía. La artista nacida en California, Estados Unidos, supo posicionarse en lo alto de las listas cantando tanto en inglés como en español canciones pop y reggaetón. Es más, en su corta, pero intensa trayectoria, la cantante colaboró con artistas como Bad Bunny, Karol G, Natti Natasha, Peso Pluma y Paulo Londra, entre tantos otros.

El nombre real de la famosa cantante es Rebecca Marie Gómez. Si bien nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, sus padres, Alejandra y Frank Gómez tienen ascendencia mexicana, gracias a quienes aprendió el español y las costumbres del país azteca. Desde chica, Becky G mostró su interés por el mundo del espectáculo, por lo que empezó a realizar covers de canciones populares en YouTube, hasta que uno de sus videos llamó la atención de un reconocido productor.

BECKY G TIENE 26 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @IAMBECKYG

De esa forma, la artista de 26 años llegó a la cima lanzando grandes temas. Es así que, en poco tiempo, se hizo muy famosa, consiguiendo millones de reproducciones en todas las plataformas, y casi 40 millones de seguidores en la red social Instagram. Precisamente, en la red de la camarita, la Becky G vive haciendo posteos sobre la actualidad de su carrera, llamando la atención de sus fanáticos.

“Gracias Chicago. Sueños do come true”, escribió Becky G en una de sus más recientes publicaciones, luego de haberse presentado en dicho estado americano. Para la ocasión, la diva lució una minifalda, un top y unas botas lilas, que dejaron al descubierto su cintura y abdomen de acero. El look fascinó a sus fanáticos, que dejaron miles de comentarios en el post.

BECKY G SE PRESENTÓ EN CHICAGO. FOTO: INSTAGRAM @IAMBECKYG

“El estilo de Becky es demasiado Top, me encanta”; “Dios santo eres una muñeca”; “Eres toda una reina, eres dueña de una belleza natural total y una Artista muy talentosa que eres, un encanto de la Industria latina de la música”; “That 3rd pic is FUEGO!!”; “Me tienes completamente conquistada y no hago más que contemplarte y esperar que me entregues tu amor incondicional. Eres como un sueño hecho realidad”; “Te amo becky”; “Lookin like a lil Mexican Barbie! Keep shining hermanita!!!”, rezaban algunos de los comentarios bajo el posteo de Instagram.