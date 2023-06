Cinthia Fernández volvió a deslumbrar a todos con su precioso look

Cinthia Fernández es una de las mediáticas más activa en redes sociales. Con frecuencia comparte contenido que llama la atención de todos. Desde sus rutinas en el gimnasio, los productos que vende, sus descargos públicos y los fabulosos looks que luce, hasta adorables momentos junto a sus tres hijas.

Cinthia Fernández junto a sus hijas

Recientemente, compartió el lindo gesto que tuvieron Charis, Bella y Francesca y conmovió a más de uno de los internautas. Fernández subió una foto de su cama con un almohadón de corazón en el medio y se mostró orgullosa de las pequeñas.

"Ando muy cansada. Y hace un ratito me vio que se me cayó una lágrima por el cansancio. Cuando me voy a acostar con ellas como todas las noches, mi bebé grande me preparó esta sorpresa", señaló Fernández.

El lindo gesto de las hijas de Cinthia Fernández

Y agregó: "Me hizo la cama y le buscó un peluche de corazón. Qué hermosas hijas tengo, entienden todo y su corazón es inmenso. Orgullosa de cómo las crie, ya me la besé toda".

En Instagram tiene cerca de seis millones de seguidores que están pendientes a todo lo que sube. En una de sus últimas publicaciones, Cinthia compartió un pequeño video con otro de sus preciosos looks y volvió a deslumbrar a todos.