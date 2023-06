Mónica Ayos cuenta con miles de seguidores en Instagram que están pendientes de todo lo que realiza. Cuando comparte nuevo contenido, este se llena de mensajes y corazones.

Mónica Ayos

Así ocurrió con una de sus últimas publicaciones en la que subió dos fotos que llamaron la atención de sus admiradores. "Aquí y ahora", comenzó diciendo Ayos y continuó: "Seguramente recordarán a uno de los personajes mas queridos de Marimar y de infinidad de ficciones en las que ha brillado".

"Con mi querido Luis Gatica, mi compañero de historia desde hace ya 2 meses, riendo, emocionándonos y dejándolo todo en plenas grabaciones de esta maravilla que se estrena este 26 de Junio 8:30 PM por Televisa y para el mundo. Vencer la culpa (Octavio & Adela)", agregó.

Las nuevas fotos de Mónica Ayos que llamaron la atención de sus admiradores

Los comentarios no demoraron en aparecer. "Con o sin lentes estás más bella que nunca", "Qué bueno que allá siempre están haciendo novelas, dando laburo a tantos actores y que actores como Rulli también Diego o Mónica y otros tantos de mí país sean valorados en otros lados", "Par de guapos y talentosos" y "Se me pianta un lagrimón, un genio Luis. Gracias por su talento. Me apasionan las novelas (desde chica), y me ha resultado muy bello verlos transitar a muchos actores por la piel de otros personajes en el transcurso de los años. ¡Gracias!", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Ayos y Gatica no estarán solos en la telenovela producida por Rosy Ocampo que debuta en Las Estrellas a fin de mes. Algunos de los talentosos artistas que están en el elenco son: Claudia Martín, Gabriela de la Garza, María Sorté, Romina Poza, Gabriel Soto, Matías Novoa, Carlos Ferro, Juan Carlos Barreto, Helena Rojo, Roberto Ballesteros, Íngrid Martz, Manuela Ímaz y Pablo Perroni.