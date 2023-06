La serie favorita de Jenna Ortega y que puedes ver en Netflix

Jenna Ortega reveló en una oportunidad que Stranger Things se encuentra entre sus series favoritas y dijo que seguía con atención las teorías que circulaban acerca del programa. Sin embargo, la protagonista de Merlina habló sobre el éxito de Netflix cuando este recién atravesaba sus primeras temporadas, y se desconoce si en la actualidad conserva ese fervor.

A sus 20 años, Jenna Ortega atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera, al menos en lo que a éxito y popularidad se refiere. La actriz que trabajó en proyectos como Iron Man 3 y Jane the Virgin viene de destacarse en Merlina, la apuesta de Netflix dirigida por Tim Burton que funciona como spin-off de Los Locos Addams.

Mientras continúa sumando proyectos con las nuevas entregas de Scream y la segunda temporada de Merlina, Ortega disfruta del alcance que tiene entre el público, en especial con las generaciones más jóvenes, quienes buscan conocer más detalles sobre su vida.

Hace poco trascendió que Ortega tiene una serie favorita que también es producto de Netflix. Se trata de Stranger Things, la producción protagonizada por Millie Bobby Brown y Winona Ryder, entre otros artistas, y que ya acumula 4 temporadas en el gigante del streaming.

“Sigo las teorías de todos sobre el programa, y no puedo tener suficiente”, declaró en una entrevista con Talk Nerdy With Us. Sin embargo, no se trata de una charla reciente, por lo que no podría afirmarse que en la actualidad siga teniendo a Stranger Things entre sus series predilectas, sobre todo si se tiene en cuenta la supuesta rivalidad que mantiene con una de sus protagonistas.

Jenna Ortega y la supuesta rivalidad que mantendría con Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things

Con 20 y 19 años respectivamente, Jenna Ortega y Millie Bobby Brown son 2 de las actrices más idolatradas por las nuevas generaciones. Por este motivo, sorprende observar que existen rumores que afirman que ambas no mantendrían una buena relación.

Jenna Ortega posa junto a Catherine Zeta-Jones y parte del elenco de Merlina.

Al parecer, todo comenzó en 2018, cuando la protagonista de Enola Holmes mantuvo una relación con Jacob Sartorius, músico a quien el año anterior se lo había vinculado con Jenna Ortega.

Sin embargo, no solo no hay indicios que permitan confirmar los rumores de rivalidad, sino que incluso tampoco existen pruebas de que en efecto Ortega haya mantenido un romance con Sartorius.

Haya pelea o no, lo cierto es que cada una ahora vive su propio presente amoroso. De Millie se sabe que acaba de comprometerse con Jake Bongiovi, el hijo de Bon Jovi. De la protagonista de Merlina, por su parte, se dice que estaría saliendo con el basquetbolista Devin Booker.