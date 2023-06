Estos fueron algunos de los mensajes qué circularon de las celebrities en plena celebración por el día del padre

Todos los años un 18 de junio se celebra el día del padre en Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica, Turquía, Canadá, China, Francia, Grecia, México, por nombrar algunos destinos. A modo de recordar a sus más cercanos varios artistas quisieron plasmar todo su amor en Instagram y aquí te compartimos algunos de las significativas postales qué fueron circulando por parte de muchos de ellos qué quisieron sumar su cuota de dulzura a la fecha.

Uno de los primeros qué apareció fue el de Dua Lipa quién se limitó a subir una larga dedicatoria y simplemente compartió un almuerzo marisquero junto con su padre Dukagjin Lipa con quién comió un plato de ostras y a ello le sumó de trago un aperol.

Por su parte, Kerem Bürsin tampoco quiso despedirse del día sin saludar a su padre por lo qué recurrió al baúl de los recuerdos y dio a conocer una dulce postal en la qué está con un estilo cowboy y su padre más rockero y un pequeño y sentido texto en el qué reza: "Te amo papá... hay tantas palabras para decirte".

Sentidos y extensos

También hubo quienes decidieron dejar una postal significativa y en el feed de sus perfiles y aquí te compartimos algunos de ellos qué también decidieron expandir desde la mayor magia familiera.

Uno de los videos que más ha generado una notable repercusión fue el qué Evaluna Montaner le dedicó a Camilo: "Cásense con quien le enseñe a sus hijas cómo deben ser amadas. Feliz día al papá de Índigo! @camilo", reza la descripción qué le dedicó y qué lo acompañó con un compilado de momentos super cariñosos en los qué Camilo jugaba y abrazaba a Indigo. Un reel qué cosechó más de un millón de visualizaciones y en el qué agregó de fondo 'Medialuna', una canción qué el colombiano le escribió a ella.

"Siempre cargaste a nuestros hijos sobre tus hombros. Los coronas a todos. Todo el mundo tiene esa suerte. Soy tan afortunada, somos tan afortunados O Estamos agradecidos de tenerte nuestro padre", reza la descripción qué la actriz turca Bergunzar Korel le dedicó a Halit Ergenç a quién conoció trabajando en 'las mil y una noches' y luego sellaron su gran amor en la vida y en la qué cuentan con tres niños: Ali, Han y Leyla y a los qué la artista mostró en el extenso carrousel de fotografías.

Por partida doble

En el caso de la familia Fulop tanto Catherine Fulop cómo Oriana Sabatini le dedicaron unas tiernas palabras a Ova Sabatini.

"Feliz día pa, gracias infinitas por habernos enseñado y amado tanto. Sos un gran ejemplo a seguir", escribió Oriana Sabatini acompañandolo con una seguidilla de videos e imagenes en referencia a su padre.

"Feliz día mi amor! @ovasabatini lo único mejor de que seas mi compañero, mi esposo, es que, mis dos hijas te tengan como papá, eres mucho mas de lo que pude soñar, con tu dedicación y amor nos haces una familia unida. Eres nuestro motor! Te amo y gracias por ser como eres! @orianasabatini @tizianasabatinif", escribió Catherine.

En el caso de Tania Rincón compartió dos dulces saludos uno dedicado al su padre: "Feliz día del Padre! Don Carlos no me van alcanzar estas líneas para agradecerte y decirte lo especial que eres en mi vida. Estar cerca de ti es sentirme segura, protegida, invencible, dichosa pero sobre todo siempre me generas certeza. La certeza que necesito cuando me siento perdida, tus palabras y consejos siempre me dan luz y dirección. Gracias por siempre acompañarme y ser el mejor papá del mundo", escribió.

Y otro aparte para el padre de sus dos niños: "Solo confirmando lo que Patricio y Amelia dicen todos los días: "Eres el mejor papá " Felicidades Día del padre!".

