Britney Spears se pronunció en el día del padre con un llamativo posteo

Britney Spears, una gran fiel de las redes sociales decidió compartir una seguidilla de postales vía Instagram y qué nada tenían qué ver con el día del padre más bien bailando, entre reflexiones y disfrutando de su gran amor junto a Sam Asghari y hasta una muy sorprendente en la qué recordó una foto de uno de sus momentos felices.

Fuente: Imagen @britneyspears

compartiendo con sus fans.

El dia lo comenzó subiendo un pequeño reel en el qué Britney Spears se puso a hacer unos pasos de una canción qué dejó en modo instrumental, mientras qué presumía su figura entre prendas super cortas, en la parte de arriba un top de mangas y debajo un short desabrochado.

Pero claro qué solo era una parte puesto qué luego, la cantante de 'One more time' nuevamente posteó fotos del viaje qué hizo junto a su marido hacia México tiempo atrás y del qué también bromeó en la descripción: "Alguien qué me de una margarita ahora mismo". Allí se la observó posando con el ex manager y actor en la puerta de la cabina y luciendo un vestido veraniego amarillo y piloto en crudo.

Un recuerdo venido al presente

Además de sacar a la luz algunas fotografías y videos del pasado, ha llamado poderosamente la atención un gesto qué ha tenido la cantante y qué compartió hace tan solo unas horas.

En la foto retro qué Britney encontró de un paparazzi, se la vio en sus viejas épocas abrazando a uno de los hijos qué tuvo junto al rapero, Kevin Federline.

Chari.