Ninel Conde lleva una minifalda que deja a los usuarios boquiabiertos

Ninel Conde es una de las actrices más populares en México y esto se debe a su participación en diversas telenovelas, pero también a su trabajo como cantante y modelo. De hecho, su talento logró cruzar fronteras y hoy en día vive en Miami, pero viaja constantemente gracias a sus compromisos laborales. Hace unas horas atrás, la mediática se posicionó en el centro de atención, luego de compartir una publicación en su cuenta de Instagram.

La cantante se hizo popularmente conocida por participar en telenovelas mexicanas como 'Rebelde', 'Fuego de sangre', 'Mar de amor' e incluso trabajó en varias producciones teatrales. Gracias a su gran talento, recibió varios premios y reconocimientos como el Sol de Oro, un premio en la categoría actriz revelación por su actuación en el programa 'Catalina y Sebastián'.

Ninel Conde suele compartir muchas fotos y videos en sus redes sociales. Imagen de Instagram.

Además, Conde ha incursionado en el ámbito de la música, así que ha lanzado diversos álbumes a lo largo de su carrera. De hecho, este fin de semana, la artista se la pasó viajando para presentar su show en vivo. Por esta razón, la cantante compartió una serie de fotos y videos en su perfil de Instagram y causó una verdadera revolución tras presumir su figura perfecta.

Ninel subió un pequeño fragmento para mostrar una de sus presentaciones en Ciudad del Carmen Campeche, un show fenomenal. En el posteo la artista baila al ritmo de la música, mientras canta uno de sus éxitos al público. Para este número, la cantante lució un bellísimo atuendo: una minifalda brillante con detalles espejados y un top a juego. Asimismo, lució unos tacones plateados.

En el pie de la publicación la artista hizo un descargo para sus fans y escribió: "About last night! Ciudad del Carmen Campeche. Que noche llena de adrenalina! Cada día me siento mas orgullosa del equipo que somos en este Show NC 2023. Definitivo tenemos tremendo espectáculo! Y vamos por mas! Están listos para vernos pronto en su ciudad !?? Los leo". Obviamente, la cantante se llenó de comentarios y 'likes' por parte de los usuarios.