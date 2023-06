Camila Homs subió la apuesta en medio de una sesión de fotos con un ajustado outfit 

Camila Homs continúa con sus proyectos laborales vinculados con el modelaje y ello lo muestra constantemente en su Instagram. La última compartida por la influencer y ex mujer de Rodrigo De Paul fue un photoshooting hecho en '1828 Smart Hotel'.

En una de las últimas postales se la logró ver a Camila Homs haciendo fotos para una marca de indumentaria local de la provincia de Santa Fe qué cuenta con diseños hechos a medida. Allí apareció posando con dos prendas un top corto de manga larga y en detalle unas cadenas colgando plateado y debajo una pollera tubo qué hacía juego con la parte superior.

El backstage

Además de mostrar el resultado de las fotografías, la modelo sumó cómo fue todo el detrás de la enorme producción en la qué mostraba por dentro el departamento interna y externa.

En el video compilado se observó desde el momento qué se habría la puerta y de ahí el estilismo en el qué su peluquero personal Max Jara le hacía un peinado de colita alta para darle un efecto más de vuelo al mega lookaso.

Mirada atenta.

"So baby come with me as far as eyes can see", reza la descripción qué puso Camila Homs en su último posteo del feed en el qué citó una frase de la canción de Salem Ilese y surfaces y lo acompañó con una de las fotos en qué apareció en una cama semi boca abajo en pose beboteo.

Chari.