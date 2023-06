Tres actrices que denunciaron que sus directores las maltrataron

La historia del cine está repleta de casos de violencia y maltratos dentro y fuera del set. Amy Adams, Uma Thurman y Tippi Hedren son algunas de las actrices que vivieron esto en carne propia, y entre los directores involucrados se encuentran nombres como los de Alfred Hitchcock y Quentin Tarantino.

1. Amy Adams

En 2013, Amy Adams logró una de las grandes interpretaciones de su carrera gracias a Escándalo Americano, film que le valió una nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor actriz.

En esta película compartió elenco con figuras como Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Robert De Niro, y estuvo bajo la dirección de David O. Russell, cineasta con el que ya había trabajado años antes en The Fighter.

Sin embargo, en esta película Adams no la pasó nada bien y el motivo de esto se debió a los maltratos del director. “Me hacía llorar. Estaba realmente desolada en el set. Quiero decir, no todos los días, pero sí la mayoría”, declaró en una entrevista con la edición británica de GQ.

“A Jennifer Lawrence no parece importarle, porque es como de teflón. Pero yo no lo soy y no me gusta ver cómo maltratan a otras personas. La vida es más importante que hacer películas”, dijo Amy para finalizar.

2. Uma Thurman

Uno de los grandes nombres que forma parte de esta lista es el de Quentin Tarantino, el autor de obras como Pulp Fiction y Perros de la calle. Diane Kruger, por ejemplo, contó en una ocasión que él no la quería para Bastardos sin gloria, y que recién la aceptó cuando no le quedó otra opción que ella.

Uma Thurman reveló que no la pasó nada bien trabajando junto a Quentin Tarantino.

No obstante, el caso más famoso de maltrato que lo involucra es el de Uma Thurman, con quien trabajó en varias películas. La propia actriz reveló que cuando estaban grabando las entregas de Kill Bill, Quentin la obligó a conducir un vehículo en condiciones para nada seguras.

Ella se negó e igualmente tuvo que hacerlo, y el resultado final fue un grave accidente que dejó a Thurman con numerosas heridas. Además, Uma contó que Quentin llegó a escupirle en la cara en una oportunidad y que intentó estrangularla con unas cadenas.

3. Tippi Hedren

El de Alfred Hitchcock y Tippi Hedren es uno de los casos más emblemáticos de toda la historia del cine, no solo por el renombre de ambos como artistas y el de las películas que hicieron juntos (Los pájaros y Marnie, la ladrona) sino también por la gravedad de los maltratos generados por el británico.

Es sabido que Hitchcock hizo repetir más de lo debido la escena cúlmine de Los pájaros, aquella en la que las aves atacan a la protagonista, y que en ningún momento se preocupó por cuidar a la actriz de las heridas.

Años más tarde, la artista que ahora tiene 93 años confesó que el director de Vértigo y Psicosis intentó abusar de ella. También dijo que, ante la negativa, el director se ocupó personalmente de que los productores no la tengan en cuenta para otras oportunidades laborales.