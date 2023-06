¿Tom Holland se alejará de Spider-Man? Esto es lo que dijo

The Crowded Room es la película que protagoniza Tom Holland y que llegó a los cines el pasado viernes 9 de junio. El actor de 27 años personificó a Danny Sullivan, un joven con problemas psiquiátricos que es detenido por la policía, acusado de un horrible asesinato. La historia transcurre en la década de los 70 en Nueva York.

Más allá de este film, Tom Holland saltó a la fama a nivel mundial al ponerse en la piel de Spider-Man, luego de que varios actores pasaron por dicho papel, entre los que destacaron Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Tom Holland se tomará un descanso por un largo tiempo debido a todos los exitosos trabajos que realizó con tan solo 27 años.

Con el personaje de Peter Parker, el novio de Zendaya trabajó en siete películas, comenzando en Capitán América: Civil War en 2016 y siendo la última, hasta ahora, la de Spider-Man: No way home en 2021.

Y se destaca que es su participación es hasta ahora porque hay fuertes sospechas de que el nacido en Londres abandone el personaje, y no por un problemas con Marvel sino por razones personales que tienen que ver principalmente con la idea de tomarse un respiro de Hollywood con la intención de tomarse un año sabático.

Tom Holland abandona los rodajes por un tiempo

Luego de tantos proyectos, Tom Holland pensó incluso en raparse la cabeza para olvidarse de su personaje en The Crowded Room. "Sabes, he estado yendo a comprar plantas y haciendo todo lo posible para mantenerlas vivas. Solo he estado tratando de ser un tipo normal de Kingston y simplemente relajarme", confesó el actor a Extra Tuesday.

Esto de frenar un poco la apabullante vida que suelen tener las celebridades es algo que el británico ya había hecho el año pasado. En su cuenta de Instagram había publicado un video en 2022 explicando lo siguiente:

"Me he tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental porque creo que Instagram y Twitter son sobre estimulantes y abrumadoras. He estado atrapado en una espiral en la que leo cosas sobre mí en Internet y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. He decidido dar un paso atrás y eliminar la aplicación".

¿Tom Holland se aleja de Spider-Man?

Por estos motivos es que los fans están sospechando cada vez más de un posible abandono del personaje de Spider-Man por parte del londinense.

Sin embargo, el artista declaró en una entrevista con Inverse que su cuarta entrega en el papel de Peter Parker puede llegar a darse: "Si llegará o no a buen término, nadie lo sabe. Pero en este momento tiene buena pinta. Tendremos que esperar a ver".