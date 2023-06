A sus 56 años, Salma Hayek presume su figura perfecta y roba suspiros en la red

Salma Hayek es una de las grandes estrellas que actúa en la nueva temporada de “Black Mirror”, por lo que sus fanáticos están pendientes a todo lo que diga la actriz sobre su trabajo en la serie que muestra el lado oscuro del uso desmedido de la tecnología. El jueves 15 de junio salieron a la luz los cinco capítulos de la sexta temporada en Netflix y, desde entonces, la serie se ha posicionado entre las principales tendencias a nivel internacional.

La actriz veracruzana es una de las protagonistas del primer episodio de la serie, que lleva el nombre de “Joan Is Awful” (Joan es horrible), junto a Annie Murphy. El capítulo, dirigido por Ally Pankiw y escrito por Charlie Brooker, plantean la historia de una mujer que descubre que la plataforma Streamberry (similar a Netflix) ha copiado su vida en una serie protagonizada por la mismísima Salma Hayek.

SALMA HAYEK TIENE 56 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @salmahayek

En una de las entrevistas que la protagonista de “Frida” dio tras el estreno, habló sobre la experiencia de hacer de sí misma en la pantalla chica. “Yo no veo ‘Black Mirror’ porque a mí me dan miedo las cosas de miedo y no me gusta tener pánico, pero cuando me dijeron que lo escribieron para mí, con mi nombre, me dio curiosidad. Y cuando lo leí no me dio miedo; me reí cantidad. Es una parodia de mí misma y me pareció genial, inteligentísimo. Había una cosita que yo decía ‘¡Ay, Dios mío! Yo no sé si puedo hacer esto’”, confesó Hayek.

Luego de la llegada de la sexta temporada de “Black Mirror” a Netflix, Salma ha compartido una serie de posteos en Instagram con los outfits elegidos para sus entrevistas y proyecciones de la serie. En el último día, la actriz nacida en Coatzacoalcos subió un par de fotos con un outfit de jean, compuesto por unos pantalones de pata de elefante y un corset, combinados con unas gafas de sol negras y un sombrero gigante.

SALMA TIENE 25,6 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @salmahayek

“SUEÑA EN GRANDE”, escribió Salma en la descripción de las fotos y algunos de sus 24 millones de seguidores de Instagram comentaron: “Joan”; “Salma NO es horrible...”; “Ella ES el momento”; “Sueño que algún día tendré la excusa para usar un sombrero así de grande”; “The correct behaviour”; “Me encanta ese conjunto. Por supuesto, con una figura así cualquier cosa se vería bien!”; “¡Absolutamente, la mujer más hermosa del planeta!”; “¿Alguien con mejor gusto? Hm, no lo creo”; “Arriba Veracruz!!!”.